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НБА: Сан-Антонио в овертайме обыграл Миннесоту, Кливленд проиграл Милуоки

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 9 января.
Сан-Антонио в овертайме дожал Миннесоту
Сан-Антонио в овертайме дожал Миннесоту
Getty Images

В субботу, 9 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Филадельфия - Денвер 103:115 (26:28, 25:30, 21:35, 31:22)

Филадельфия: Макси (39 + 7 подборов + 6 передач), Джо (13), Матиас (12), Грин (11), Ховард (11 + 11 подборов) - старт; Брэдли (11 + 15 подборов), Рид (6 + 7 подборов).

Денвер: Харрис (21), Йокич (15 + 9 подборов + 12 передач), Мюррэй (14), Бартон (14), Миллсэп (9) - старт; Грин (12), Моррис (12), Хартенштайн (6), Дозьер (5 + 8 подборов), Кампаццо (3), Хэмптон (2), Ннаджи (2), Бол (0), Чанчар (0), Ховард (0).

Вашингтон - Майами 124:128 (44:47, 27:28, 15:28, 38:25)

Вашингтон: Авдия (20), Хачимура (17), Робинсон (12), Нето (6), Брайант (0) - старт; Мэтьюз (22), Вагнер (13 + 7 подборов), Р. Лопес (13), Смит (9 + 7 передач), Браун (7), Бертанс (5), Бонга (0).

Майами: Хирро (31 + 9 подборов), Батлер (26 + 10 подборов + 9 передач), Олиник (18), Адебайо (9 + 16 подборов), Робинсон (7) - старт; Драгич (21), Ачиува (7), Брэдли (5), Игудала (3), Ленард (1), Окпала (0).

Индиана - Финикс 117:125 (32:30, 21:26, 34:34, 30:35)

Индиана: Сабонис (28 + 22 подбора), Брогдон (22 + 9 передач), Оладипо (16), Тернер (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), А. Холидэй (3) - старт; Дж. Холидэй (17), Макдермотт (12), Самнер (4), Сэмпсон (0), Стэнли (0).

Финикс: Бриджес (34), Букер (25 + 7 передач), Пол (15 + 10 передач), Краудер (10 + 8 подборов), Эйтон (8 + 14 подборов) - старт; К. Джонсон (16), Картер (10), Шарич (4), Гэллоуэй (3).

Шарлотт - Атланта 113:105 (28:29, 31:21, 28:26, 26:29)

Шарлотт: Розир (23), Вашингтон (22 + 7 подборов + 6 блок-шотов), Хэйворд (13), Грэм (9 + 7 передач), Бийомбо (4 + 7 подборов) - старт; Болл (22 + 12 подборов + 11 передач), Калеб Мартин (15), Коди Мартин (3), Бриджес (2).

Атланта: Хантер (20 + 8 подборов), Янг (15 + 10 передач), Коллинз (12 + 10 подборов), Капела (7 + 13 подборов), Богданович (5) - старт; Реддиш (21), Хертер (11 + 6 передач), Хилл (9), Гудвин (5), Найт (0).

Миннесота - Сан-Антонио 122:125 OT (34:28, 24:32, 27:23, 28:30, ОТ1 - 9:12)

Миннесота: Бизли (29), Таунс (25 + 13 подборов), Расселл (16 + 6 передач), Калвер (10 + 8 подборов), Эрнангомес (5 + 7 подборов) - старт; Рид (16 + 7 подборов), Эдвардс (13), Рубио (6 + 8 передач), Вандербилт (2), Лэйман (0).

Сан-Антонио: Дерозан (38), Мюррей (22 + 14 подборов), Джонсон (17 + 9 подборов), Олдридж (10), Уокер (7) - старт; Миллс (21), Гэй (9), Пелтль (1 + 7 подборов), Васселл (0).

Милуоки - Кливленд 100:90 (27:14, 20:23, 31:26, 22:27)

Милуоки: Миддлтон (27 + 6 передач), Портис (17 + 11 подборов + 5 потерь), Холидэй (15), Дивинченцо (11), Б. Лопес (7 + 8 подборов) - старт; Уилсон (12), Коннотон (6), Огастин (5), Форбс (0), Т. Адетокумбо (0).

Кливленд: Драммонд (26 + 24 подбора + 6 потерь), Дотсон (21 + 8 передач), Нэнс (17), Осман (9 + 5 потерь), Окоро (4) - старт; Уэйд (7), Макги (4), Макер (2), Стивенс (0).

Даллас - Орландо 112:98 (36:27, 20:23, 29:25, 27:23)

Даллас: Хардуэй (36), Дончич (20 + 11 подборов + 10 передач + 6 потерь), Коули-Стайн (6), Клебер (5), Грин (0) - старт; Берк (29), Джонсон (12), Пауэлл (4), Марьянович (0), Айванду (0).

Орландо: Вучевич (30 + 15 подборов), Гордон (16), Бэйкон (9), Энтони (8), Эннис (4) - старт; Берч (12 + 8 подборов), Росс (11), Кларк (6), Боун (2).

Сакраменто - Портленд 99:125 (24:38, 25:28, 20:27, 30:32)

Сакраменто: Бэгли (15 + 8 подборов), Халибертон (12 + 8 передач), Фокс (10), Барнс (10 + 7 подборов), Хилд (8) - старт; Робинсон (11), Уайтсайд (11 + 8 подборов), Джозеф (8), Мету (6), Бьелица (4), Вудард (3), Джеймс (1), Рэмзи (0).

Портленд: Макколлум (37), Лиллард (17 + 6 передач), Нуркич (10 + 8 подборов), Джонс (9), Ковингтон (6 + 8 подборов) - старт; Энтони (13), Кантер (11 + 15 подборов), Трент (10), Саймонс (6), Литтл (3), Эллеби (3), Худ (0), Джайлз (0).

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Теги: НБА, баскетбол, результаты матчей, NBA
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