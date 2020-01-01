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НБА: Михайлюк помог Детройту обыграть Финикс, Сакраменто уступил Торонто

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 8 января.
Святослав Михайлюк помог Детройту обыграть Финикс
Святослав Михайлюк помог Детройту обыграть Финикс
Getty Images

В пятницу, 8 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей.

Детройт - Финикс 110:105 OT (20:29, 28:27, 24:20, 21:17, ОТ1 - 17:12)

Детройт: Грант (31 + 10 подборов), Райт (16 + 6 передач), Гриффин (16 + 12 подборов), Пламли (12), Джош Джексон (5) - старт; Бей (10), Святослав Михайлюк (6 очков (0/1 двухочковых, 2/8 трехочковых) + 1 передача + 1 перехват + 1 потеря), Роуз (4), Окафор (4), Думбуя (3), Джексон (3), Стюарт (0), Эллингтон (0).

Финикс: Букер (23 + 5 потерь), Эйтон (14 + 12 подборов), Пол (11 + 7 подборов + 9 передач), Краудер (6), Бриджес (6 + 8 подборов) - старт; Гэллоуэй (17), Шарич (12), К. Джонсон (10), Пэйн (6), Картер (0).

Нью-Йорк - Оклахома-Сити 89:101 (24:15, 18:27, 21:27, 26:32)

Нью-Йорк: Барретт (19 + 7 подборов), Рэндл (18 + 12 подборов + 7 передач), Пэйтон (16), Буллок (6 + 7 подборов), Робинсон (6) - старт; Риверс (12 + 6 передач), Нокс (9), Куикли (3), Ноэл (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (25 + 10 подборов + 7 передач), Хорфорд (15 + 8 подборов), Дорт (5 + 8 подборов), Хилл (4), Бэйзли (4 + 7 подборов) - старт; Диалло (23 + 11 подборов), Покушевски (7), Уильямс (5), Мускала (5), Роби (4), Маледон (4).

Новый Орлеан - Шарлотт 110:118 (38:22, 21:25, 28:35, 23:36)

Новый Орлеан: Уильямсон (26 + 8 подборов), Ингрэм (17 + 8 подборов + 8 передач), Адамс (13 + 7 подборов), Бледсоу (8 + 6 передач), Болл (5) - старт; Харт (19 + 8 подборов), Редик (17), Александер-Уокер (5), Хэйс (0), Мелли (0).

Шарлотт: Хэйворд (26 + 7 подборов), Грэм (17 + 8 передач), Розир (15), Бийомбо (11), Вашингтон (9) - старт; Бриджес (20), Болл (12 + 10 подборов + 9 передач), Калеб Мартин (4), Коди Мартин (4).

Бостон - Вашингтон 116:107 (33:28, 33:19, 30:34, 20:26)

Бостон: Тейтум (32), Браун (27 + 13 подборов + 5 потерь), Смарт (13), Тайс (10), Оджелей (8) - старт; Притчард (11), Грин (7), Тиг (4), Фалл (4 + 8 подборов).

Вашингтон: Бил (41 + 5 потерь), Хачимура (17), Уэстбрук (12 + 8 передач + 7 потерь), Брайант (7 + 8 подборов), Авдия (0) - старт; Бертанс (13), Смит (8), Мэтьюз (4), Нето (2), Р. Лопес (2), Вагнер (1), Бонга (0).

Милуоки - Юта 118:131 (31:34, 27:31, 38:39, 22:27)

Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 8 подборов), Миддлтон (31 + 10 подборов), Холидэй (17), Б. Лопес (12), Дивинченцо (11) - старт; Нвора (4), Портис (2 + 8 подборов), Форбс (2), Меррилл (2), Т. Адетокумбо (2), Огастин (0).

Юта: Митчелл (32 + 7 передач), Богданович (20), О'Нил (18 + 8 подборов + 6 передач), Конли (17 + 10 передач), Гобер (9 + 14 подборов + 4 блок-шота) - старт; Кларксон (26), Фэйворс (4), Ньянг (3), Азубуйке (2), Они (0), Форрест (0), Харрисон (0), Хьюз (0).

Мемфис - Бруклин 115:110 (40:28, 22:19, 30:39, 23:24)

Мемфис: Брукс (24), Кларк (21 + 8 подборов), Джонс (11 + 10 передач), Валанчюнас (8), Андерсон (7 + 6 передач) - старт; Мелтон (14), Аллен (10), Бэйн (10), Тиллман (6), Фрэйзер (4), Дженг (0).

Бруклин: Леверт (43 + 6 передач + 5 потерь), Принс (16), Аллен (12 + 6 передач), Грин (9 + 9 подборов), Браун (2) - старт; Харрис (13), Шэмет (8), Джордан (4), Луваву-Кабарро (3), Чиозза (0).

Хьюстон - Орландо 132:90 (32:17, 30:16, 31:24, 39:33)

Хьюстон: Вуд (22 + 15 подборов), Харден (15 + 13 передач), Такер (15), Уолл (14), Нваба (6) - старт; Маклемор (15), Тэйт (10), Браун (9), Мартин (7), Кабокло (6), Казинс (6), Гордон (5), Джонс (2).

Орландо: Вучевич (22 + 12 подборов), Энтони (15), Бэйкон (10), Эннис (6), Кларк (0) - старт; Бамба (12 + 7 подборов), Берч (11), Боун (7), Росс (5), Мане (2).

Сакраменто - Торонто 123:144 (43:35, 31:36, 29:40, 20:33)

Сакраменто: Фокс (23), Барнс (21 + 8 передач), Хилд (15 + 6 передач), Бэгли (15), Холмс (10) - старт; Халибертон (15 + 8 передач), Робинсон (9), Джозеф (6), Гай (3), Джеймс (2), Бьелица (2), Вудард (2), Рэмзи (0).

Торонто: Ванвлит (34 + 7 передач), Пауэлл (22), Сиакам (17 + 9 подборов + 11 передач), Ануноби (8), Лень (0) - старт; Буше (23 + 10 подборов), Дэвис (18), Флинн (12), Томас (3), Ватанабе (3 + 7 подборов), Бембри (2), Уотсон (2), Харрис (0), Джонсон (0).

Алексей Лень вышел в старте, но провел на паркете только 4:43 и не отличился результативными действиями.

Лейкерс - Чикаго 117:115 (28:33, 31:25, 33:30, 25:27)

Лейкерс: Джеймс (28 + 7 подборов + 7 передач), Шредер (17 + 6 передач), Мэттьюз (14), М-ф Моррис (11), Марк Газоль (6 + 4 блок-шота) - старт; Харрелл (17 + 14 подборов), Карузо (9), Хортон-Такер (9), Кузма (6), Дадли (0).

Чикаго: Лавин (38 + 6 передач), Картер (23 + 7 подборов), Уайт (14), Уильямс (6 + 8 подборов), Портер (2) - старт; Янг (15 + 7 подборов), Темпл (9), Валентайн (5), Мокока (3), Гэффорд (0).

Голден Стэйт - Клипперс 115:105 (22:30, 29:35, 30:22, 34:18)

Голден Стэйт: Карри (38 + 11 передач), Уиггинс (16), Уайзмен (9), Убре (6), Грин (4) - старт; Паскалл (12), Уонамейкер (8), Ли (8), Бэйзмор (6), Малдер (6), Луни (2).

Клипперс: Джордж (25 + 7 передач), Ленард (24), Ибака (19 + 7 подборов), Батюм (10 + 6 передач), Беверли (7) - старт; Кеннард (8), Уильямс (6), Зубац (2), М-с Моррис (2), Мэнн (2), Коффи (0), Отуру (0), Кабенгеле (0), Джексон (0).

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Теги: НБА, баскетбол, результат матчей, NBA
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