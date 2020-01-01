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НБА: Лейкерс разобрался с Портлендом, Индиана вылетела от Майами

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Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за понедельник, 24 августа.
НБА: результаты матчей
НБА: результаты матчей
Getty Images

Орландо – Милуоки 106:121 (18:22, 34:36, 29:26, 25:37)

Орландо: Вучевич (31 + 11 подборов + 7 передач), Фульц (15 + 7 передач), Фурнье (12 + 8 подборов), Кларк (12), Эннис (6) – старт; Росс (19 + 8 подборов), Огастин (6), Берч (5), Айванду (0).

Милуоки: Адетокумбо (31 + 15 подборов + 8 передач), Миддлтон (21 + 10 подборов), Мэттьюз (12), Б. Лопес (10), Бледсоу (6) – старт; Корвер (10), Хилл (9 + 6 передач), Марв. Уильямс (8), Дивинченцо (5), Ильясова (5), Коннотон (4).

Счет в серии 1:3

Оклахома-Сити – Хьюстон 117:114 (35:37, 25:23, 32:33, 25:21)

Оклахома-Сити: Пол (26), Гилджес-Александер (18 + 12 подборов + 6 передач), Адамс (12 + 8 подборов), Дорт (9), Галлинари (9) – старт; Шредер (30), Бэйзли (7), Ноэл (6), Фергюсон (0).

Хьюстон: Харден (32 + 8 подборов + 15 передач + 6 потерь), Гордон (23), Хауз (21), Ковингтон (14), Такер (11 + 11 подборов) – старт; Грин (10), Маклемор (3), Риверс (0).

Счет в серии: 2:2

Майами – Индиана 99:87 (21:22, 27:20, 22:20, 29:25)

Майами: Драгич (23), Адебайо (14 + 19 подборов + 6 передач + 6 потерь), Краудер (10), Батлер (6), Робинсон (5) – старт; Хирро (16), Олиник (11 + 8 подборов), Нанн (7), Игудала (5), Джонс (2).

Индиана: Оладипо (25 + 8 подборов + 5 перехватов), Тернер (22 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Уоррен (21), Брогдон (13 + 7 передач), Дж. Холидэй (3) – старт; Макдермотт (3), А. Холидэй (0), Самнер (0), Сэмпсон (0).

Счет в серии 4:0

Портленд – Лейкерс 115:135 (25:43, 26:37, 36:32, 28:23) 

Портленд: Нуркич (20 + 13 подборов), Макколлум (18), Энтони (16), Лиллард (11), Уайтсайд (11) – старт; Трент (13), Хезоня (11), Гэбриэл (10), Саймонс (3 + 6 передач), Хорд (2), Адамс (0).

Лейкерс: Джеймс (30 + 10 передач), Дэвис (18), Грин (14), Колдуэлл-Поуп (12), Макги (8 + 8 подборов + 4 блок-шота) – старт; Кузма (18), Ховард (13 + 8 подборов), Карузо (5), Кук (5), М-ф Моррис (5), Уэйтерс (4), Джей Ар Смит (3), Дадли (0)

Счет в серии 1:3

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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