НБА: Торонто разгромил Бруклин, Юта обыграла Денвер

Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за воскресенье, 23 августа.

Бруклин – Торонто 122:150 (32:39, 36:38, 19:39, 35:34)

Бруклин: Леверт (35 + 6 передач), Т. Джонсон (13), Луваву-Кабарро (11), Темпл (10), Аллен (8 + 15 подборов) – старт; Муса (12), Андерсон (9), Куруц (8), Чиозза (6 + 6 передач), Мартин (4), Томас (4), Холл (2).

Торонто: Сиакам (20 + 10 передач), Ануноби (10 + 7 подборов), Ванвлит (9), Марк Газоль (9), Лаури (2) – старт; Пауэлл (29), Ибака (27 + 15 подборов), Дэвис (14), Томас (12), Джонсон (9), Холлис-Джефферсон (4), Буше (3), Уотсон (2).

Счет в серии 0:4.

Юта – Денвер 129:127 (33:36, 31:29, 33:24, 32:38)

Юта: Митчелл (51 + 7 передач), Конли (26), Гобер (17 + 11 подборов), О'Нил (4), Инглс (0) – старт; Кларксон (24), Ньянг (5), Брэдли (2), Морган (0).

Денвер: Мюррэй (50 + 11 подборов + 7 передач), Йокич (29 + 7 подборов + 6 передач), Миллсэп (16 + 7 подборов), Грант (12), Моррис (7) – старт; Портер (9), Крэйг (2), Пламли (2), Дэниелс (0).

Счет в серии 3:1

Отметим, что Бостон всухую обыграл Филадельфию и вышел в следующий раунд плей-офф.