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Бостон всухую обыграл Филадельфию и вышел в следующий раунд плей-офф

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Команда одержала четвертую победу над соперником.
НБА: Бостон обыграл Филадельфию
НБА: Бостон обыграл Филадельфию
Getty Images

В рамках четвертого матча первого раунда плей-офф НБА Бостон обыграл Филадельфию.

В составе Селтикс самым результативным игроком с 26 очками в активе стал Кемба Уокер. У Сиксерз наибольшее количество пунктов набрал Джоэл Эмбиид. На его счету 30 очков.

Филадельфия - Бостон 106:110 (32:27, 26:30, 19:32, 29:21)

Филадельфия: Эмбиид (30 + 10 подборов), Харрис (20), Милтон (14), Ричардсон (14), Хорфорд (12 + 10 подборов) - старт; Беркс (13), Нето (3), Тайбулл (0), Коркмаз (0), Скотт (0).

Бостон: Уокер (32), Тейтум (28 + 15 подборов), Браун (16 + 5 потерь), Тайс (15), Смарт (8) - старт; Кантер (6), Г. Уильямс (3), Уонамейкер (2), Лэнгфорд (0), Р. Уильямс (0), Оджелей (0).

Счет в серии: 0-4

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Теги: баскетбол, Филадельфия, Бостон, плей-офф, НБА, NBA
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