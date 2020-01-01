НБА: Лейкерс обыграли Портленд, Орландо уступил Милуоки
Орландо - Милуоки 107:121 (23:31, 20:39, 34:29, 30:22)
Орландо: Вучевич (20), Фурнье (13), Кларк (6 + 8 подборов), Фульц (5 + 5 потерь), Эннис (1) - старт; Огастин (24 + 6 передач), Росс (20), Айванду (6), Берч (6 + 7 подборов), Джонсон (3), Лоу (3).
Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 11 подборов + 7 передач), Миддлтон (17 + 8 подборов + 6 передач), Б. Лопес (16), Бледсоу (14 + 8 передач), Мэттьюз (9) - старт; Корвер (9), Хилл (8), Дивинченцо (6), Коннотон (5), Р. Лопес (2), Браун (0), Марв. Уильямс (0), Ильясова (0).
Счет в серии: 1:2.
Майами - Индиана 124:115 (34:27, 40:29, 20:34, 30:25)
Майами: Батлер (27 + 8 подборов + 5 потерь), Драгич (24 + 6 передач), Адебайо (22 + 11 подборов + 6 потерь), Робинсон (15), Краудер (11 + 8 подборов) - старт; Хирро (20), Игудала (3), Олиник (2 + 9 подборов), Джонс (0).
Индиана: Брогдон (34 + 7 подборов + 14 передач + 5 потерь), Уоррен (23 + 5 перехватов), Оладипо (20), Тернер (15 + 12 подборов), Дж. Холидэй (9) - старт; А. Холидэй (10), Макдермотт (2), Сэмпсон (2), Макконнелл (0).
Счет в серии: 3:0.
Оклахома-Сити - Хьюстон 119:107 OT (23:29, 34:34, 21:19, 26:22, 15:3)
Оклахома-Сити: Пол (26), Гилджес-Александер (23 + 7 подборов + 6 передач), Галлинари (20 + 7 подборов), Дорт (9 + 8 подборов), Адамс (6 + 13 подборов) - старт; Шредер (29), Бэйзли (3), Ноэл (3).
Хьюстон: Харден (38 + 7 подборов + 8 передач), Гордон (18 + 5 потерь), Хауз (15 + 10 подборов), Ковингтон (5), Такер (5 + 8 подборов) - старт; Грин (22 + 7 подборов), Риверс (4), Маклемор (0).
Счет в серии: 1:2.
Портленд - Лейкерс 108:116 (29:25, 28:28, 29:40, 22:23)
Портленд: Лиллард (34 + 7 передач), Макколлум (28 + 8 подборов), Энтони (20), Нуркич (10 + 7 подборов), Уайтсайд (8 + 8 подборов) - старт; Трент (6), Хезоня (2), Саймонс (0), Гэбриэл (0).
Лейкерс: Джеймс (38 + 12 подборов + 8 передач + 8 потерь), Дэвис (29 + 11 подборов + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (13), Грин (8), Макги (4) - старт; Карузо (10 + 7 передач), Кузма (7), Ховард (5 + 10 подборов), М-ф Моррис (2), Джей Ар Смит (0).
Счет в серии: 1:2.
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