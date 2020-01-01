НБА: Бостон разобрался с Филадельфией, Юта - с Денвером
Торонто - Бруклин 104:99 (29:33, 21:20, 24:27, 30:19)
Торонто: Ванвлит (24 + 10 передач), Лаури (21 + 9 подборов), Сиакам (19), Ануноби (6), Марк Газоль (0) – старт; Пауэлл (24), Ибака (8), Томас (2), Холлис-Джефферсон (0).
Бруклин: Темпл (21), Луваву-Кабарро (17), Леверт (16 + 11 передач), Харрис (14 + 15 подборов), Аллен (14 + 15 подборов + 5 потерь) – старт; Т. Джонсон (12), Чиозза (3), Куруц (2).
Счет в серии – 2-0
Денвер – Юта 105:124 (25:27, 23:34, 29:43, 28:20)
Денвер: Портер (28), Йокич (28 + 11 подборов + 6 передач), Мюррэй (14), Миллсэп (5), Крэйг (0) – старт; Моррис (10), Грант (8), Дозьер (5), Дэниелс (5), Бол (2), Бэйтс-Диоп (0), Кук (0), Пламли (0 + 8 подборов).
Юта: Митчелл (30 + 8 передач), Гобер (19 + 7 подборов), Инглс (18 + 6 передач), О'Нил (9 + 7 подборов + 8 передач), Морган (5) – старт; Кларксон (26), Ньянг (7), Мудиай (5), Брэдли (3 + 7 подборов), Они (2), Уильямс-Госс (0), Такер (0), Брэнтли (0).
Счет в серии – 1-1
Бостон – Филадельфия 128:101 (27:33, 38:24, 33:18, 30:26)
Бостон: Тейтум (33), Уокер (22), Браун (20), Смарт (10), Тайс (2) – старт; Кантер (10 + 9 подборов), Г. Уильямс (9), Уонамейкер (7), Лэнгфорд (6), Грин (3), Оджелей (3), Фалл (3), Р. Уильямс (0).
Филадельфия: Эмбиид (34 + 10 подборов), Ричардсон (18), Милтон (14), Харрис (13 + 11 подборов), Тайбулл (2) – старт; Скотт (6), Нето (5), Хорфорд (4), Коркмаз (3), Беркс (2), О’Куинн (0), Пелл (0).
Счет в серии – 2-0
Клипперс – Даллас 114:127 (25:29, 31:32, 29:37, 29:29)
Клипперс: Ленард (35 + 10 подборов), Джордж (14 + 10 подборов), М-с Моррис (14 + 8 подборов), Джексон (11), Зубац (3) – старт; Уильямс (23 + 7 передач + 5 потерь), Харрелл (10), Шэмет (2), Грин (2), Макгрудер (0), Мэнн (0), Ноа (0).
Даллас: Дончич (28 + 8 подборов + 7 передач), Порзингис (23 + 7 подборов), Хардуэй (17), Финни-Смит (8), Клебер (4 + 10 подборов) – старт; Берк (16), Сет Карри (15), Марьянович (13 + 9 подборов), Райт (3), Кидд-Гилкрист (0).
Счет в серии – 1-1
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