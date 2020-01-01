Переключиться на мобильную версию

НБА: Лейкерс уступили Портленду, Оклахома сильнее Хьюстона

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА за вторник, 18 августа.
НБА: результаты матчей за 18 августа
НБА: результаты матчей за 18 августа
Getty Images

Индиана - Майами 101:113 (33:27, 19:29, 28:25, 21:32)

Индиана: Брогдон (22 + 10 передач), Уоррен (22 + 8 подборов), А. Холидэй (9), Тернер (9 + 9 подборов), Оладипо (4) - старт; Дж. Холидэй (11), Сэмпсон (10), Самнер (6), Макконнелл (5), Макдермотт (3).

Майами: Батлер (28), Драгич (24), Адебайо (17 + 10 подборов + 6 передач), Краудер (8), Робинсон (6) - старт; Хирро (15), Джонс (6), Олиник (5), Игудала (4).

Cчет в серии: 0-1

Хьюстон - Оклахома-Сити 123:108 (28:20, 40:32, 36:31, 19:25)

Хьюстон: Харден (37 + 11 подборов), Гордон (21), Такер (11), Хауз (9), Ковингтон (3) - старт; Грин (22), Маклемор (14), Риверс (4), Кабокло (2), Фрэйзер (0), Кэрролл (0).

Оклахома-Сити: Галлинари (29), Пол (20 + 10 подборов + 9 передач), Адамс (17 + 12 подборов), Гилджес-Александер (9), Фергюсон (6) - старт; Бэйзли (9 + 9 подборов), Диалло (7), Шредер (6), Мускала (3), Ноэл (2), Бертон (0), Надер (0), Роберсон (0).

Cчет в серии: 1-0

Лейкерс - Портленд 93:100 (25:36, 31:21, 19:21, 18:22)

Лейкерс: Дэвис (28 + 11 подборов), Джеймс (23 + 17 подборов + 15 передач), Грин (10), Макги (6 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (1) - старт; Кузма (14 + 8 подборов), М-ф Моррис (5), Ховард (4), Карузо (2), Уэйтерс (0).

Портленд: Лиллард (34), Макколлум (21 + 5 потерь), Нуркич (16 + 15 подборов), Энтони (11 + 10 подборов), Гэбриэл (4) - старт; Уайтсайд (7 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Хезоня (2).

Cчет в серии: 0-1

Ранее сообщалось, что Орландо неожиданно обыграл Милуоки в первом матче плей-офф.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, NBA, результаты матчей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь