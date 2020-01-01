НБА: Лейкерс уступили Портленду, Оклахома сильнее Хьюстона
Индиана - Майами 101:113 (33:27, 19:29, 28:25, 21:32)
Индиана: Брогдон (22 + 10 передач), Уоррен (22 + 8 подборов), А. Холидэй (9), Тернер (9 + 9 подборов), Оладипо (4) - старт; Дж. Холидэй (11), Сэмпсон (10), Самнер (6), Макконнелл (5), Макдермотт (3).
Майами: Батлер (28), Драгич (24), Адебайо (17 + 10 подборов + 6 передач), Краудер (8), Робинсон (6) - старт; Хирро (15), Джонс (6), Олиник (5), Игудала (4).
Cчет в серии: 0-1
Хьюстон - Оклахома-Сити 123:108 (28:20, 40:32, 36:31, 19:25)
Хьюстон: Харден (37 + 11 подборов), Гордон (21), Такер (11), Хауз (9), Ковингтон (3) - старт; Грин (22), Маклемор (14), Риверс (4), Кабокло (2), Фрэйзер (0), Кэрролл (0).
Оклахома-Сити: Галлинари (29), Пол (20 + 10 подборов + 9 передач), Адамс (17 + 12 подборов), Гилджес-Александер (9), Фергюсон (6) - старт; Бэйзли (9 + 9 подборов), Диалло (7), Шредер (6), Мускала (3), Ноэл (2), Бертон (0), Надер (0), Роберсон (0).
Cчет в серии: 1-0
Лейкерс - Портленд 93:100 (25:36, 31:21, 19:21, 18:22)
Лейкерс: Дэвис (28 + 11 подборов), Джеймс (23 + 17 подборов + 15 передач), Грин (10), Макги (6 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (1) - старт; Кузма (14 + 8 подборов), М-ф Моррис (5), Ховард (4), Карузо (2), Уэйтерс (0).
Портленд: Лиллард (34), Макколлум (21 + 5 потерь), Нуркич (16 + 15 подборов), Энтони (11 + 10 подборов), Гэбриэл (4) - старт; Уайтсайд (7 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Хезоня (2).
Cчет в серии: 0-1
Ранее сообщалось, что Орландо неожиданно обыграл Милуоки в первом матче плей-офф.
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