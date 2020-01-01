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Орландо неожиданно обыграл Милуоки в первом матче плей-офф

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Бакс сенсационно потерпели поражение.
Орландо сильнее Милуоки
Орландо сильнее Милуоки
Getty Images

В США прошел первый матч четвертьфинальной серии плей-офф между победителем Восточной конференции Милуоки и Орландо.

Несмотря на статус фаворита, Бакс сенсационно потерпели поражение.

Милуоки - Орландо 110:122 (23:33, 29:29, 27:30, 31:30)

Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 17 подборов + 7 передач + 5 потерь), Бледсоу (15), Миддлтон (14), Мэттьюз (10), Б. Лопес (5) - старт; Хилл (16), Корвер (6), Марв. Уильямс (6), Коннотон (3), Дивинченцо (2), Р. Лопес (2), Мэйсон (0).

Орландо: Вучевич (35 + 13 подборов + 5 потерь), Фульц (15 + 6 передач), Кларк (15), Эннис (11 + 8 подборов), Фурнье (9) - старт; Росс (18), Огастин (11 + 11 передач), Айванду (4), Берч (4).

Таким образом, Орландо повел в серии со счетом 1:0.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Орландо, Милуоки, плеф-офф
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