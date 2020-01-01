Стали известны пары первого раунда плей-офф НБА Восточной конференции

Матчи плей-офф начнутся с 17 августа.

По итогам матчей НБА, состоявшихся в среду, 12 августа, стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции.

Пары плей-офф НБА в Восточной конференции:

Милуоки Бакс - Орландо Мэджик

Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс

Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс

Майами Хит - Индиана Пэйсерс

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей последнего тура НБА, который прошел 12 августа.