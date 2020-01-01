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Стали известны пары первого раунда плей-офф НБА Восточной конференции

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Матчи плей-офф начнутся с 17 августа.
Стали известны пары первого раунда плей-офф НБА Восточной конференции
Стали известны пары первого раунда плей-офф НБА Восточной конференции
Getty Images

По итогам матчей НБА, состоявшихся в среду, 12 августа, стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции.

Пары плей-офф НБА в Восточной конференции:

  • Милуоки Бакс - Орландо Мэджик
  • Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс
  • Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс
  • Майами Хит - Индиана Пэйсерс

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей последнего тура НБА, который прошел 12 августа.

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Теги: баскетбол, НБА, плей-офф, NBA
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