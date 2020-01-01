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НБА: Хьюстон уступил Индиане, Торонто обыграл Филадельфию

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за среду, 12 августа.
НБА: результаты матчей за 12 августа
НБА: результаты матчей за 12 августа
Getty Images

Хьюстон - Индана 104:108 (33:29, 17:22, 27:28, 27:29)

Хьюстон: Харден (45+17 подборов+9 передач+6 потерь), Гордон (13+6 потерь), Ковингтон (11+7 подборов), Маклемор (7), Такер (3) - старт; Грин (14), Клемонс (3), Риверс (3+9 подборов), Кэрролл (3), Фрэйзер (2).

Индиана: Дж. Холидэй (18), Тернер (18+12 подборов), Оладипо (16+5 потерь), Сэмпсон (9), А. Холидэй (2) - старт; Самнер (17), Макдермотт (16), Макконнелл (6+7 подборов+7 передач), Битадзе (4), Джонсон (2+8 подборов).

Филадельфия - Торонто 121:125 (32:25, 30:30, 26:35, 33:35)

Филадельфия: Харрис (22), Ричардсон (10), Хорфорд (9), Милтон (8), Эмбиид (5+9 подборов+5 потерь) - старт; Коркмаз (21), Нето (17), Скотт (12), Тайбулл (10), Пелл (4), Шайок (3).

Торонто: Лаури (19), Пауэлл (17), Сиакам (15+9 подборов), Марк Газоль (11), Ванвлит (10+6 передач) - старт; Буше (19+9 подборов+4 блок-шота), Холлис-Джефферсон (8), Томас (6), Эрнандес (6), Дэвис (5), Джонсон (5), Уотсон (4), Миллер (0).

Оклахома-Сити - Майами 116:115 (29:42, 33:24, 20:34, 34:15)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (18), Галлинари (14), Пол (12+7 подборов), Адамс (8+8 подборов), Дорт (2) - старт; Бэйзли (21+9 подборов), Надер (13), Диалло (11), Роберсон (6), Мускала (6), Фергюсон (3), Ноэл (2+7 подборов), Холл (0).

Майами: Робинсон (19), Драгич (16+6 передач), Батлер (7), Адебайо (6), Краудер (3) - старт; Хирро (30), Хилл (10), Олиник (9), Силва (8), Джонс (4), Винсент (3), Игудала (0), Ленард (0).

Денвер - Клипперс 111:124 (25:26, 33:24, 34:40, 19:34)

Денвер: Йокич (17+7 подборов +13 передач), Портер (11), Мюррэй (10+6 передач), Крэйг (10), Миллсэп (5) - старт; Грант (25), Бол (7), Моррис (6), Дозьер (6), Бэйтс-Диоп (6), Пламли (4), Дэниелс (3), Вонле (1).

Клипперс: Джордж (27), Ленард (26), Зубац (15+12 подборов), Джексон (10), М-с Моррис (7) - старт; Уильямс (23+7 передач), Паттерсон (8), Коффи (3), Грин (3), Макгрудер (2), Мэнн (0), Ноа (0).

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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