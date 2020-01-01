Майкл Джордан выставил на продажу легендарный Мерседес

Баскетболист готов расстаться со своим авто.

Легендарный баскетболист Майкл Джордан выставил на продажу свой Мерседес модели S600 Lorinser 1996 года, об этом сообщается на сайте автомобильного клуба Беверли Хиллз.

Авто потерпело некоторых модификаций: установлена двойная выхлопная система. На машине успели проехать приблизительно 250 тысяч километров.

Mercedes S600 Lorinser BEVERLY HILLS CAR CLUB

Отмечается, что этот автомобиль появился в документальном сериале Последний танец, который повествует о Чикаго Буллз 90-х. Джордан появлялся в одной из сцен именно на этой машине.

Mercedes S600 Lorinser BEVERLY HILLS CAR CLUB

Сообщается, что автомобильный клуб готов предоставить документы, которые подтверждают, что Джордан владел именно этим Мерседесом.

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