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"Игроки НБА очень тупые и мерзкие": президент США жестко раскритиковал баскетболистов

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Политик высказался об отношениях игроков с Китаем.
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп жестко оскорбил баскетболистов НБА, которые постоянно критикуют его.

“Если быть честным, то я не заметил, чтобы они меня критиковали, но скажу, что меня бы это не удивило. Некоторые игроки НБА мерзкие, очень мерзкие и попросту очень тупые.

То, как они обслуживают Китай, как они кланяются им, откровенно говоря, позор. Они зарабатывают здесь огромные деньги, чем в Китае. Но наша система позволяет не уважать свою систему, и это очень плохо для них. Они не ценят то, что у них есть сейчас“, - заявил Трамп в интервью YouTube-каналу Fox Sports Radio.

Вашему вниманию результаты игрового дня.

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Теги: Дональд Трамп, США, НБА, NBA, баскетбол
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