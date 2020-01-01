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НБА: Сакраменто с Ленем обыграл Новый Орлеан, Вашингтон уступил Милуоки

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за вторник, 11 августа.
НБА: результаты матчей за 11 августа
НБА: результаты матчей за 11 августа
Getty Images

Орландо - Бруклин 96:108 (22:34, 21:26, 29:25, 24:23)

Орландо: Айванду (18), Эннис (12), Вучевич (12 + 10 подборов), Огастин (6), Кларк (2) - старт; Фульц (18), Берч (12 + 9 подборов), Джонсон (8 + 7 подборов), Лоу (4), Фрэйзер (4).

Бруклин: Луваву-Кабарро (24 + 7 подборов), Т. Джонсон (14), Чиозза (3), Андерсон (2), Куруц (2 + 9 подборов) - старт; Мартин (24 + 6 передач), Муса (17 + 6 передач), Томас (12), Холл (10 + 9 подборов).

Сан-Антонио - Хьюстон 123:105 (31:25, 35:24, 32:29, 25:27)

Сан-Антонио: Дерозан (23), Пелтль (14 + 12 подборов), Уокер (12 + 7 подборов + 5 потерь), Мюррей (11 + 7 передач), Уайт (7 + 6 передач) - старт; Джонсон (24 + 11 подборов), Белинелли (13), Гэй (13), Юбэнкс (4 + 7 подборов), Мету (2), Уизерспун (0), Шаманич (0).

Хьюстон: Уэстбрук (20 + 6 передач + 7 потерь), Грин (17), Маклемор (16), Ковингтон (6 + 9 подборов), Такер (3) - старт; Клемонс (13), Риверс (13), Фрэйзер (6), Кэрролл (6), Кабокло (5), Мба а Муте (0).

Филадельфия - Финикс 117:130 (27:23, 31:40, 32:32, 27:35)

Филадельфия: Беркс (23), Скотт (17), О’Куинн (9 + 10 подборов + 11 передач), Милтон (8 + 7 передач), Тайбулл (7) - старт; Нето (22), Робинсон (15 + 7 подборов), Коркмаз (12), Пелл (4).

Финикс: Букер (35 + 9 подборов + 7 передач), Бриджес (24), Рубио (16 + 10 передач), Эйтон (8 + 12 подборов), К. Джонсон (6) - старт; Шарич (18 + 9 подборов), Камински (13), Пэйн (7), Картер (3).

Мемфис - Бостон 107:122 (17:24, 23:32, 33:27, 34:39)

Мемфис: Морэнт (26 + 13 передач), Брукс (14), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Андерсон (6 + 7 подборов), Толливер (0) - старт; Кларк (15), Аллен (12), Дженг (10), Мелтон (3), Кончар (3), Джош Джексон (2), Ватанабе (2), Гудурич (0).

Бостон: Тейтум (29 + 5 потерь), Уокер (19), Хэйворд (19), Браун (7), Тайс (2) - старт; Смарт (11 + 9 передач), Кантер (11 + 8 подборов), Р. Уильямс (10 + 7 подборов), Уонамейкер (8), Г. Уильямс (3), Оджелей (3), Грин (0), Лэнгфорд (0).

Даллас - Портленд 131:134 (31:38, 27:28, 37:32, 36:36)

Даллас: Порзингис (36), Дончич (25 + 8 подборов + 10 передач + 6 потерь), Хардуэй (24), Финни-Смит (15), Берк (12 + 9 передач) - старт; Клебер (12), Джексон (2), Кидд-Гилкрист (2), Марьянович (2), Райт (1).

Портленд: Лиллард (61 + 8 передач), Энтони (26 + 8 подборов), Коллинз (11 + 8 подборов), Макколлум (8), Нуркич (6 + 9 подборов) - старт; Трент (11), Уайтсайд (8 + 8 подборов), Хезоня (3).

Вашингтон - Милуоки 113:126 (21:24, 35:42, 28:33, 29:27)

Вашингтон: Хачимура (20), Робинсон (15 + 7 передач), Брайант (13 + 8 подборов), Бонга (10), Браун (9) - старт; Смит (19), Пасечник (10), Скофилд (7), Вагнер (6), Ютофф (3), Уильямс (1), Грант (0).

Милуоки: Б. Лопес (24), Я. Адетокумбо (12 + 9 подборов), Коннотон (10 + 8 подборов), Хилл (5 + 6 передач), Корвер (3 + 7 подборов) - старт; Браун (23), Мэйсон (19 + 6 передач), Уилсон (11), Т. Адетокумбо (8), Р. Лопес (8), Ильясова (3).

Сакраменто - Новый Орлеан 112:106 (27:29, 35:32, 32:23, 18:22)

Сакраменто: Барнс (25 + 8 подборов), Богданович (16 + 7 передач), Бьелица (13), Джозеф (8 + 6 передач), Лень (6) - старт; Паркер (12), Джайлз (12 + 11 подборов), Хилд (11), Феррелл (6), Джеффрис (3).

Новый Орлеан: Болл (16), Мур (14), Хэйс (9), Мелли (5), Харт (3 + 10 подборов) - старт; Окафор (21), Джексон (18), Александер-Уокер (9 + 6 передач), Торнвелл (7), Уильямс (4).

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, результаты матчей
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