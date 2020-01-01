НБА: Лейкерс не без проблем обыграли Денвер, Юта уступила Далласу
Финикс - Оклахома-Сити 128:101 (23:37, 42:27, 33:17, 30:20)
Финикс: Букер (35), К. Джонсон (18), Бриджес (18), Шарич (16 + 9 подборов), Рубио (7 + 9 передач) - старт; Пэйн (14), Эйтон (10), Картер (8), Диалло (2), Лекью (0), Джером (0), Камински (0).
Оклахома-Сити: Бэйзли (22 + 10 подборов), Надер (15), Пол (14 + 7 передач), Мускала (11), Дорт (8) - старт; Диалло (9 + 6 потерь), Херви (8), Роберсон (7), Холл (3), Бертон (2), Фергюсон (2).
Юта - Даллас 114:122 (38:30, 32:24, 30:34, 14:34)
Юта: Кларксон (18), Конли (9), Гобер (9), Инглс (7 + 7 передач), О'Нил (0) - старт; Такер (17), Мудиай (14), Ньянг (13), Дэвис (7), Они (5), Брэдли (5), Брэнтли (3).
Даллас: Хардуэй (27), Сет Карри (22), Марьянович (20 + 9 подборов), Бареа (18 + 8 передач), Джексон (2) - старт; Берк (14), Клебер (11), Райт (4), Ривс (4), Кливленд (0), Кидд-Гилкрист (0).
Милуоки - Торонто 106:114 (31:36, 22:31, 22:21, 31:26)
Милуоки: Миддлтон (17), Коннотон (12), Б. Лопес (12), Бледсоу (11 + 7 подборов + 8 передач), Мэттьюз (0) - старт; Корвер (19), Хилл (14), Ильясова (9 + 7 подборов), Дивинченцо (6 + 9 подборов + 5 потерь), Марв. Уильямс (3), Уилсон (2), Р. Лопес (1), Браун (0).
Торонто: Пауэлл (21 + 8 подборов), Сиакам (14 + 7 подборов), Дэвис (10), Ануноби (7), Марк Газоль (0 + 8 передач) - старт; Буше (25 + 11 подборов), Томас (22), Холлис-Джефферсон (11 + 6 потерь), Уотсон (4), Джонсон (0).
Майами - Индиана 114:92 (23:19, 25:29, 37:23, 29:21)
Майами: Батлер (19 + 11 подборов), Робинсон (14), Краудер (14 + 8 подборов), Драгич (11 + 9 передач), Адебайо (10 + 9 подборов) - старт; Джонс (18), Хирро (17), Олиник (8 + 7 подборов), Винсент (3), Игудала (0).
Индиана: Оладипо (14), Брогдон (12 + 8 подборов + 6 передач), Уоррен (12), Тернер (9 + 7 подборов), А. Холидэй (8) - старт; Макдермотт (9), Макконнелл (7), Дж. Холидэй (7), Самнер (5), Сэмпсон (4), Джонсон (3), Битадзе (2).
Лейкерс - Денвер 124:121 (31:25, 33:34, 24:29, 36:33)
Лейкерс: Дэвис (20), Кузма (18), Джеймс (17 + 7 передач), Грин (5), Макги (4) - старт; Уэйтерс (12), М-ф Моррис (8), Ховард (4), Карузо (0), Хортон-Такер (0).
Денвер: Портер (15), Мюррэй (14), Миллсэп (13), Йокич (12), Крэйг (6) - старт; Дозьер (8), Бол (7), Моррис (6), Пламли (5), Бэйтс-Диоп (2).
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