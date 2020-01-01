НБА: Сакраменто Леня уступило Хьюстону, Оклахома разгромила Вашингтон
Бостон - Орландо 122:119 (После ОТ)
Бостон: Хэйворд (31+9 подборов), Тейтум (29+9 подборов+6 передач), Браун (19+12 подборов), Тайс (6+7 подборов), Уокер (4+6 передач) – старт; Уонамейкер (10), Смарт (8+9 передач), Р. Уильямс (8), Кантер (4+8 подборов), Оджелей (3).
Орландо: Вучевич (26+11 подборов), Кларк (15+7 подборов), Огастин (12), Эннис (10+10 подборов), Айванду (9) – старт; Росс (18+7 подборов), Фульц (16+10 передач), Фрэйзер (8), Берч (4), Лоу (1).
Портленд - Филадельфия 124:121
Портленд: Лиллард (51+7 передач +6 потерь), Энтони (20+7 подборов), Макколлум (16+7 подборов), Нуркич (15), Коллинз (2) – старт; Хезоня (12+7 подборов), Трент (5), Гэбриэл (3), Саймонс (0).
Филадельфия: Ричардсон (34+6 передач), Харрис (16+7 подборов), Хорфорд (15), Милтон (11), Эмбиид (2) – старт; Беркс (20), Скотт (9), Коркмаз (7), Робинсон (4), Тайбулл (2+9 подборов), Пелл (1), О’Куинн (0).
Сакраменто - Хьюстон 112:129
Сакраменто: Богданович (13+8 передач), Барнс (11+10 подборов), Джозеф (4), Лень (4+3 подбора+1 блок за 14:33 минуты), Гай (0) – старт; Хилд (16), Джеффрис (13), Паркер (12), Феррелл (8), Бьелица (3), Джайлз (2), Джеймс (0), Брюэр (0).
Хьюстон: Харден (32+8 подборов +7 передач), Маклемор (20), Ковингтон (12+13 подборов), Хауз (2), Такер (1+7 подборов) – старт; Риверс (41), Грин (12), Фрэйзер (5), Кабокло (2), Мба а Муте (2), Клемонс (0).
Клипперс - Бруклин 120:129
Клипперс: Ленард (30), М-с Моррис (11), Зубац (6+13 подборов), Джексон (5), Шэмет (0) - старт,
Мэнн (14), Грин (8), Паттерсон (8), Макгрудер (4).
Бруклин: Леверт (25+10 передач), Харрис (23), Темпл (15), Аллен (12 + 13 подборов), Куруц (4) - старт; Т. Джонсон (21), Чиозза (8), Андерсон (3), Луваву-Кабарро (3).
Оклахома-Сити – Вашингтон 121:103
Оклахома-Сити: Галлинари (20), Гилджес-Александер (18 + 7 передач), Мускала (14), Пол (13 + 9 передач), Дорт (9 + 10 подборов) – старт; Бэйзли (23 + 7 подборов), Диалло (13), Надер (6), Фергюсон (3), Бертон (2), Холл (0).
Вашингтон: Бонга (14 + 8 подборов), Браун (12 + 8 подборов), Хачимура (11 + 8 подборов), Смит (10), Брайант (9) – старт; Робинсон (19 + 6 передач), Вагнер (12), Грант (6), Ютофф (4), Скофилд (3), Уильямс (3).
Торонто – Мемфис 108:99
Торонто: Сиакам (26), Лаури (15 + 7 подборов + 8 передач + 9 потерь), Ванвлит (14), Марк Газоль (10), Ануноби (6) – старт; Пауэлл (16), Ибака (12 + 12 подборов), Томас (6), Дэвис (2), Буше (1), Холлис-Джефферсон (0).
Мемфис: Брукс (25), Морэнт (17 + 10 передач), Толливер (5), Андерсон (3), Валанчюнас (0 + 10 подборов) – старт; Аллен (20), Кларк (16 + 9 подборов), Мелтон (8 + 6 перехватов), Дженг (5).
Новый Орлеан – Сан-Антонио 113:122
Новый Орлеан: Уильямсон (25 + 7 подборов), Ингрэм (17), Фэйворс (10 + 12 подборов), Холидэй (7 + 7 передач + 5 потерь), Болл (5 + 10 передач) – старт; Редик (31), Хэйс (6), Джексон (5), Александер-Уокер (3), Мур (2), Мелли (2), Харт (0).
Сан-Антонио: Дерозан (27), Мюррей (18), Уайт (16), Уокер (7 + 6 передач), Пелтль (4 + 14 подборов) – старт; Гэй (19), Белинелли (14), Джонсон (9), Юбэнкс (8 + 11 подборов), Уизерспун (0).
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