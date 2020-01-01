НБА: Лейкерс уступил Индиане, Денвер в овертайме обыграл Юту
Портленд – Клипперс 117:122 (37:34, 38:35, 21:26, 21:27)
Портленд: Макколлум (29 + 8 передач), Лиллард (22), Энтони (21 + 7 подборов), Нуркич (10 + 13 подборов + 9 передач), Коллинз (7 + 7 подборов) – старт; Трент (22), Хезоня (4), Саймонс (2), Гэбриэл (0).
Клипперс: Джордж (21), Шэмет (19), Джексон (17), М-с Моррис (15 + 8 подборов), Зубац (9 + 12 подборов) – старт; Грин (13 + 8 подборов), Уильямс (12), Паттерсон (8), Макгрудер (7), Мэнн (1).
Денвер – Юта 134:132 OT (15:29, 34:34, 30:25, 26:17, 29:27)
Денвер: Йокич (30 + 11 подборов + 7 передач), Мюррэй (23 + 12 подборов + 8 передач), Портер (23 + 11 подборов), Крэйг (11 + 7 подборов), Миллсэп (2) – старт; Грант (21), Моррис (15), Пламли (5), Дозьер (4).
Юта: Митчелл (35 + 8 передач + 5 потерь), Гобер (22 + 13 подборов), Конли (20 + 5 потерь), Инглс (11 + 13 передач), О'Нил (6 + 11 подборов) – старт; Кларксон (19), Ньянг (9), Брэдли (7 + 7 подборов), Они (3), Брэнтли (0).
Индиана – Лейкерс 116:111 (34:24, 20:35, 33:22, 29:30)
Индиана: Уоррен (39), Брогдон (24 + 6 передач + 5 потерь), Оладипо (22 + 7 подборов + 6 потерь), А. Холидэй (7 + 7 передач), Тернер (7) – старт; Битадзе (7), Сэмпсон (4 + 7 подборов), Макдермотт (3), Дж. Холидэй (3), Макконнелл (0).
Лейкерс: Джеймс (31 + 8 подборов + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (8), Дэвис (8 + 8 подборов), Карузо (5), Макги (5) – старт; Кук (21), Кузма (11), Хортон-Такер (10), Ховард (10 + 12 подборов), Дадли (2).
Майами – Финикс 112:119 (32:25, 28:35, 26:28, 26:31)
Майами: Робинсон (25), Хирро (25 + 8 подборов + 10 передач), Адебайо (18 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Краудер (17), Джонс (2) – старт; Игудала (12), Олиник (9 + 8 подборов), Винсент (4), Хилл (0).
Финикс: Букер (35 + 6 передач), Эйтон (18 + 12 подборов), К. Джонсон (14), Бриджес (10), Рубио (7 + 10 подборов + 8 передач) – старт; Картер (20), Шарич (10 + 8 подборов), Пэйн (5), Камински (0).
Даллас – Милуоки 136:132 OT (35:32, 27:39, 31:20, 26:28, 17:13)
Даллас: Дончич (36 + 14 подборов + 19 передач), Финни-Смит (27 + 11 подборов), Порзингис (26 + 11 подборов), Хардуэй (8), Сет Карри (2) – старт; Клебер (15), Берк (10), Райт (6), Джексон (6), Кидд-Гилкрист (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Б. Лопес (34 + 7 подборов), Миддлтон (21 + 11 передач + 5 потерь), Бледсоу (15), Мэттьюз (6) – старт; Хилл (9 + 7 подборов), Коннотон (8), Марв. Уильямс (4), Дивинченцо (1), Корвер (0), Ильясова (0).
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