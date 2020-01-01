НБА: Мемфис уничтожил Оклахому, Торонто уступил Бостону
Сан-Антонио – Юта 119:111 (36:27, 24:23, 36:34, 23:27)
Сан-Антонио: Уайт (24), Пелтль (19 + 10 подборов), Уокер (14), Дерозан (13 + 5 потерь), Мюррей (11 + 6 передач) – старт; Гэй (14 + 7 подборов), Белинелли (8), Юбэнкс (8), Уизерспун (4), Джонсон (4).
Юта: Мудиай (14), Они (14 + 7 подборов), Инглс (12), Ньянг (7 + 8 подборов), Дэвис (0) - старт; Кларксон (24), Брэдли (15 + 11 подборов), Райт-Форман (8), Брэнтли (8), Такер (5), Морган (4).
Мемфис – Оклахома-Сити 121:92 (25:37, 38:23, 32:18, 26:14)
Мемфис: Брукс (22), Морэнт (19 + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (19 + 11 подборов), Толливер (8), Андерсон (7) – старт; Кларк (12 + 8 подборов), Дженг (12 + 7 подборов), Аллен (11), Мелтон (4 + 7 подборов), Ватанабе (4), Гудурич (3), Кончар (0), Джош Джексон (0).
Оклахома-Сити: Пол (17), Дорт (16), Галлинари (12), Ноэл (11), Гилджес-Александер (10) –старт; Бэйзли (12), Диалло (7 + 8 подборов), Фергюсон (3), Надер (2), Херви (2), Холл (0), Бертон (0), Роберсон (0).
Бруклин – Сакраменто 119:106 (24:27, 39:26, 30:29, 26:24)
Бруклин: Леверт (22 + 7 передач), Харрис (21), Аллен (17 + 11 подборов + 8 передач), Темпл (12), Куруц (8 + 7 подборов) – старт; Чиозза (14), Т. Джонсон (14), Луваву-Кабарро (10), Муса (1), Мартин (0), Андерсон (0), Холл (0), Томас (0).
Сакраменто: Богданович (27), Фокс (21 + 7 передач), Барнс (16), Бьелица (4), Холмс (1) – старт; Хилд (17), Лень (6 + 11 подборов), Джозеф (4), Джайлз (4), Феррелл (3), Джеффрис (2), Брюэр (1), Паркер (0).
Филадельфия – Орландо 108:101 (25:23, 23:27, 29:29, 31:22)
Филадельфия: Харрис (23 + 15 подборов), Эмбиид (23 + 13 подборов), Хорфорд (21 + 9 подборов), Милтон (6 + 8 передач), Ричардсон (5) - старт; Беркс (22), Коркмаз (4), Тайбулл (2), Скотт (2).
Орландо: Фурнье (22), Вучевич (21 + 12 подборов), Огастин (16), Эннис (14 + 9 подборов), Кларк (3) –старт; Фульц (13), Берч (8), Айванду (4), Росс (0).
Новый Орлеан – Вашингтон 118:107 (28:32, 26:24, 37:25, 27:26)
Новый Орлеан: Холидэй (28 + 6 передач + 7 потерь), Ингрэм (17), Редик (15), Фэйворс (12 + 10 подборов), Болл (2 + 9 подборов) – старт; Джексон (13), Харт (10 + 8 подборов), Мелли (10), Хэйс (6), Мур (5).
Вашингтон: Хачимура (23), Брайант (22 + 8 подборов), Браун (20 + 10 подборов), Смит (18 + 10 передач), Бонга (7) – старт; Напьер (9), Робинсон (6), Вагнер (2), Грант (0), Скофилд (0).
Торонто – Бостон 100:122 (14:21, 23:31, 20:39, 43:31)
Торонто: Ванвлит (13), Лаури (11), Сиакам (11), Марк Газоль (6 + 9 подборов), Ануноби (3) – старт; Пауэлл (6), Буше (3), Дэвис (2), Холлис-Джефферсон (2), Томас (0), Ибака (0 + 7 подборов).
Бостон: Браун (20), Тейтум (18 + 7 подборов), Уокер (17), Тайс (11 + 11 подборов), Хэйворд (6 + 9 подборов) – старт; Уонамейкер (11), Р. Уильямс (6), Смарт (2).
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