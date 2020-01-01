Переключиться на мобильную версию

Милуоки обеспечил себе первое место в Восточной конференции

Комментариев: 0
Бакс одержал свою 55-ю победу в нынешнем сезоне.
Милуоки обеспечил себе первое место в конференции
Милуоки обеспечил себе первое место в конференции
Getty Images

В четверг, 6 августа, Милуоки Бакс повели матч против Майами Хит и одержали победу со счетом 130:116.

Одним из героев встречи стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. В матче с Хит он отметился дабл-даблом из 33 очков, совершил 12 подборов и 4 передачи. 

Таким образом, Бакс одержали свою 55-ю победу в регулярном чемпионате и, тем самым, гарантировали первое место в чемпионате Восточной конференции.

Стоит сказать, что в Западной конференции первое место гарантировали себе Лейкерс.

Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА, а также турнирные таблицы сезона-2019/20.

Поделись:
Теги: НБА, баскетбол, Милуоки Бакс, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь