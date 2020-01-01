Милуоки обеспечил себе первое место в Восточной конференции
Бакс одержал свою 55-ю победу в нынешнем сезоне.
В четверг, 6 августа, Милуоки Бакс повели матч против Майами Хит и одержали победу со счетом 130:116.
Одним из героев встречи стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. В матче с Хит он отметился дабл-даблом из 33 очков, совершил 12 подборов и 4 передачи.
Таким образом, Бакс одержали свою 55-ю победу в регулярном чемпионате и, тем самым, гарантировали первое место в чемпионате Восточной конференции.
Стоит сказать, что в Западной конференции первое место гарантировали себе Лейкерс.
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