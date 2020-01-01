НБА: Сакраменто с Ленем разобрался с Новым Орлеаном, Хьюстон уступил Лейкерсу
Сакраменто - Новый Орлеан 140:125 (49:39, 28:31, 40:33, 23:22)
Сакраменто: Богданович (35), Фокс (30 + 10 передач), Барнс (22), Бьелица (11), Холмс (8) - старт; Джозеф (10), Бэйзмор (8), Лень (8), Феррелл (3), Хилд (3), Джеффрис (2), Брюэр (0), Джайлз (0).
Новый Орлеан: Ингрэм (24), Уильямсон (24), Холидэй (17), Болл (9 + 11 передач), Фэйворс (6) - старт; Редик (18), Харт (11), Джексон (8), Мелли (4), Хэйс (4), Александер-Уокер (0), Уильямс (0).
Финикс - Индиана 114:99 (28:23, 24:25, 34:27, 28:24)
Финикс: Эйтон (23 + 10 подборов + 4 блок-шота), Букер (20 + 10 передач), К. Джонсон (14 + 12 подборов), Рубио (13), Бриджес (10) - старт; Шарич (16 + 8 подборов), Пэйн (15), Картер (3), Джером (0), Камински (0), Диалло (0).
Индиана: Брогдон (25 + 6 передач), Тернер (17 + 8 подборов), Оладипо (16), Уоррен (16 + 11 подборов), А. Холидэй (9) - старт; Макконнелл (8), Дж. Холидэй (3), Битадзе (3), Лиф (2), Митру-Лонг (0), Сэмпсон (0), Джонсон (0).
Милуоки - Майами 130:116 (25:34, 31:39, 36:25, 38:18)
Милуоки: Миддлтон (33 + 8 передач), Я. Адетокумбо (33 + 12 подборов + 6 потерь), Б. Лопес (17), Бледсоу (9 + 8 подборов), Мэттьюз (9) - старт; Коннотон (11), Хилл (9 + 6 передач), Браун (5), Дивинченцо (2), Марв. Уильямс (2 + 7 подборов), Корвер (0), Ильясова (0).
Майами: Робинсон (21), Краудер (15), Нанн (14), Олиник (13), Адебайо (6 + 6 передач) - старт; Хирро (20 + 5 потерь), Игудала (12 + 7 подборов + 8 передач), Джонс (12), Хилл (3), Александер (0), Силва (0).
Даллас - Клипперс 111:126 (22:23, 36:36, 29:32, 24:35)
Даллас: Порзингис (30 + 9 подборов), Дончич (29 + 6 передач), Финни-Смит (12 + 8 подборов), Хардуэй (8), Марьянович (2) - старт; Берк (11), Клебер (10), Джексон (5), Райт (4).
Клипперс: Ленард (29), Джордж (24 + 7 подборов + 6 передач), Зубац (21 + 15 подборов), М-с Моррис (16), Шэмет (5) - старт; Грин (10), Джексон (7), Уильямс (6), Паттерсон (6), Макгрудер (2), Коффи (0), Мэнн (0), Ноа (0).
Денвер - Портленд 115:125 (26:27, 23:35, 38:30, 28:33)
Денвер: Портер (27 + 12 подборов), Грант (18), Крэйг (13), Моррис (11), Йокич (8 + 13 передач + 5 потерь) - старт; Дозьер (13), Пламли (13 + 7 подборов), Бол (9), Бэйтс-Диоп (3), Кук (0).
Портленд: Лиллард (45 + 12 передач), Нуркич (22 + 7 подборов), Макколлум (13 + 6 передач), Энтони (7), Коллинз (7 + 9 подборов) - старт; Трент (27), Саймонс (2), Уайтсайд (2).
Хьюстон - Лейкерс 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18)
Хьюстон: Харден (39 + 8 подборов + 12 передач + 9 потерь), Маклемор (20), Хауз (14), Ковингтон (8), Такер (6) - старт; Грин (15), Риверс (11), Фрэйзер (0).
Лейкерс: Кузма (21), Дэвис (17 + 12 подборов + 7 потерь), Грин (10), Колдуэлл-Поуп (10), Кук (6) - старт; Хортон-Такер (10), Уэйтерс (8), Ховард (8 + 15 подборов + 6 потерь), М-ф Моррис (3), Джей Ар Смит (2), Дадли (2).
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