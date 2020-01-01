НБА: Лейкерс крупно уступили Оклахоме, Юта оказалась сильнее Мемфиса
Юта - Мемфис 124:115 (25:31, 39:24, 25:33, 35:27)
Юта: Инглс (25), Конли (23 + 7 передач), Гобер (21 + 16 подборов), Митчелл (18 + 7 подборов + 6 передач), О'Нил (15 + 7 подборов) - старт; Кларксон (14), Брэдли (4), Ньянг (3), Такер (1), Мудиай (0), Морган (0).
Мемфис: Брукс (23), Валанчюнас (21 + 14 подборов), Морэнт (20 + 9 передач), Андерсон (12), Кларк (6) - старт; Аллен (20), Толливер (6), Мелтон (5), Дженг (2), Кончар (0).
Вашингтон - Филадельфия 98:107 (20:26, 27:28, 27:23, 24:30)
Вашингтон: Брайант (19 + 10 подборов + 4 блок-шота), Браун (17 + 8 подборов), Смит (12 + 6 передач), Хачимура (8 + 8 подборов), Бонга (6 + 8 подборов) - старт; Робинсон (19), Напьер (9), Вагнер (5), Скофилд (3), Пасечник (0).
Филадельфия: Эмбиид (30 + 11 подборов), Харрис (17), Ричардсон (15), Милтон (14), Симмонс (8) - старт; Коркмаз (10), Беркс (9), Тайбулл (2), Хорфорд (2 + 10 подборов).
Сан-Антонио - Денвер 126:132 (28:32, 37:30, 24:27, 37:43)
Сан-Антонио: Уайт (23 + 7 передач), Дерозан (18 + 8 передач), Уокер (9), Мюррей (4), Пелтль (2 + 7 подборов) - старт; Гэй (24), Джонсон (20), Миллс (14), Юбэнкс (12), Уизерспун (0).
Денвер: Портер (30 + 15 подборов), Йокич (25 + 11 передач + 5 потерь), Моррис (19), Крэйг (8), Миллсэп (7 + 7 подборов) - старт; Грант (22), Дозьер (12 + 8 передач), Дэниелс (5), Пламли (4 + 6 передач).
Лейкерс - Оклахома-Сити 86:105 (18:26, 27:26, 21:29, 20:24)
Лейкерс: Джеймс (19 + 11 подборов), Грин (9), Дэвис (9 + 8 подборов), Макги (6), Колдуэлл-Поуп (5) - старт; Уэйтерс (14), Кузма (10), Карузо (7), М-ф Моррис (5), Кук (2), Джей Ар Смит (0), Дадли (0), К. Адетокумбо (0).
Оклахома-Сити: Пол (21 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Галлинари (19 + 7 подборов), Адамс (18 + 7 подборов), Дорт (14), Гилджес-Александер (13 + 7 подборов) - старт; Диалло (7), Надер (7), Роберсон (4), Бэйзли (2), Холл (0), Бертон (0), Ноэл (0).
Орландо - Торонто 99:109 (11:26, 24:29, 33:23, 31:31)
Орландо: Фурнье (15), Вучевич (12 + 9 подборов), Огастин (9), Гордон (9 + 11 подборов), Эннис (8) - старт; Росс (15), Айванду (11), Кларк (10), Фульц (8), Берч (2).
Торонто: Ванвлит (21 + 10 передач), Сиакам (15 + 7 потерь), Марк Газоль (13), Ануноби (12), Лаури (8 + 9 подборов + 10 передач) - старт; Пауэлл (14), Ибака (11 + 9 подборов), Холлис-Джефферсон (7), Дэвис (4), Миллер (2), Джонсон (2), Томас (0), Буше (0).
Бостон - Бруклин 149:115 (34:25, 37:27, 35:25, 43:38)
Бостон: Браун (21), Тейтум (19), Хэйворд (18 + 7 подборов), Смарт (12 + 6 передач), Тайс (10) - старт; Р. Уильямс (18), Уонамейкер (13), Оджелей (9), Грин (8), Эдвардс (7), Кантер (7), Лэнгфорд (4), Г. Уильямс (3).
Бруклин: Харрис (14), Леверт (13), Аллен (11 + 8 подборов), Т. Джонсон (7), Томас (0) - старт; Мартин (20), Муса (13), Холл (11), Куруц (9), Чиозза (7), Андерсон (6), Луваву-Кабарро (4), Темпл (0).
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