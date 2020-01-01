Переключиться на мобильную версию

НБА: Лейкерс крупно уступили Оклахоме, Юта оказалась сильнее Мемфиса

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за среду, 5 августа.
НБА: результаты матчей за 5 августа
НБА: результаты матчей за 5 августа
Getty Images

Юта - Мемфис 124:115 (25:31, 39:24, 25:33, 35:27)

Юта: Инглс (25), Конли (23 + 7 передач), Гобер (21 + 16 подборов), Митчелл (18 + 7 подборов + 6 передач), О'Нил (15 + 7 подборов) - старт; Кларксон (14), Брэдли (4), Ньянг (3), Такер (1), Мудиай (0), Морган (0).

Мемфис: Брукс (23), Валанчюнас (21 + 14 подборов), Морэнт (20 + 9 передач), Андерсон (12), Кларк (6) - старт; Аллен (20), Толливер (6), Мелтон (5), Дженг (2), Кончар (0).

Вашингтон - Филадельфия 98:107 (20:26, 27:28, 27:23, 24:30)

Вашингтон: Брайант (19 + 10 подборов + 4 блок-шота), Браун (17 + 8 подборов), Смит (12 + 6 передач), Хачимура (8 + 8 подборов), Бонга (6 + 8 подборов) - старт; Робинсон (19), Напьер (9), Вагнер (5), Скофилд (3), Пасечник (0).

Филадельфия: Эмбиид (30 + 11 подборов), Харрис (17), Ричардсон (15), Милтон (14), Симмонс (8) - старт; Коркмаз (10), Беркс (9), Тайбулл (2), Хорфорд (2 + 10 подборов).

Сан-Антонио - Денвер 126:132 (28:32, 37:30, 24:27, 37:43)

Сан-Антонио: Уайт (23 + 7 передач), Дерозан (18 + 8 передач), Уокер (9), Мюррей (4), Пелтль (2 + 7 подборов) - старт; Гэй (24), Джонсон (20), Миллс (14), Юбэнкс (12), Уизерспун (0).

Денвер: Портер (30 + 15 подборов), Йокич (25 + 11 передач + 5 потерь), Моррис (19), Крэйг (8), Миллсэп (7 + 7 подборов) - старт; Грант (22), Дозьер (12 + 8 передач), Дэниелс (5), Пламли (4 + 6 передач).

Лейкерс - Оклахома-Сити 86:105 (18:26, 27:26, 21:29, 20:24)

Лейкерс: Джеймс (19 + 11 подборов), Грин (9), Дэвис (9 + 8 подборов), Макги (6), Колдуэлл-Поуп (5) - старт; Уэйтерс (14), Кузма (10), Карузо (7), М-ф Моррис (5), Кук (2), Джей Ар Смит (0), Дадли (0), К. Адетокумбо (0).

Оклахома-Сити: Пол (21 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Галлинари (19 + 7 подборов), Адамс (18 + 7 подборов), Дорт (14), Гилджес-Александер (13 + 7 подборов) - старт; Диалло (7), Надер (7), Роберсон (4), Бэйзли (2), Холл (0), Бертон (0), Ноэл (0).

Орландо - Торонто 99:109 (11:26, 24:29, 33:23, 31:31)

Орландо: Фурнье (15), Вучевич (12 + 9 подборов), Огастин (9), Гордон (9 + 11 подборов), Эннис (8) - старт; Росс (15), Айванду (11), Кларк (10), Фульц (8), Берч (2).

Торонто: Ванвлит (21 + 10 передач), Сиакам (15 + 7 потерь), Марк Газоль (13), Ануноби (12), Лаури (8 + 9 подборов + 10 передач) - старт; Пауэлл (14), Ибака (11 + 9 подборов), Холлис-Джефферсон (7), Дэвис (4), Миллер (2), Джонсон (2), Томас (0), Буше (0).

Бостон - Бруклин 149:115 (34:25, 37:27, 35:25, 43:38)

Бостон: Браун (21), Тейтум (19), Хэйворд (18 + 7 подборов), Смарт (12 + 6 передач), Тайс (10) - старт; Р. Уильямс (18), Уонамейкер (13), Оджелей (9), Грин (8), Эдвардс (7), Кантер (7), Лэнгфорд (4), Г. Уильямс (3).

Бруклин: Харрис (14), Леверт (13), Аллен (11 + 8 подборов), Т. Джонсон (7), Томас (0) - старт; Мартин (20), Муса (13), Холл (11), Куруц (9), Чиозза (7), Андерсон (6), Луваву-Кабарро (4), Темпл (0).

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь