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НБА: Сакраменто с Ленем уступил Далласу в овертайме, Портленд обыграл Хьюстон

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за вторник, 4 августа.
НБА: результаты матчей за 4 августа
НБА: результаты матчей за 4 августа
Getty Images

Милуоки - Бруклин 116:119 (34:40, 31:33, 23:21, 28:25)

Милуоки: Я. Адетокумбо (16), Бледсоу (8), Миддлтон (8), Хилл (7), Р. Лопес (2) - старт; Корвер (13), Мэйсон (11), Дивинченцо (11 + 6 передач), Ильясова (11 + 10 подборов), Коннотон (8), Уилсон (8), Браун (7), Марв. Уильямс (6).

Бруклин: Луваву-Кабарро (26), Темпл (19), Т. Джонсон (11), Куруц (10), Томас (6) - старт; Андерсон (11), Чиозза (10 + 10 передач), Мартин (9), Муса (8), Кроуфорд (5), Холл (4 + 9 подборов).

Сакраменто - Даллас 110:114 OT (37:27, 23:29, 22:19, 13:20, 15:19)

Сакраменто: Фокс (28 + 9 передач), Джозеф (9 + 8 передач), Холмс (8 + 12 подборов), Барнс (6), Богданович (3) - старт; Хилд (21), Бэйзмор (16), Бьелица (12 + 13 подборов), Джайлз (4), Лень (3).

Даллас: Дончич (34 + 20 подборов + 12 передач + 6 потерь), Хардуэй (22), Порзингис (22 + 7 подборов), Финни-Смит (16 + 16 подборов), Бареа (1) - старт; Клебер (8), Берк (7), Джексон (3), Марьянович (1), Райт (0), Кливленд (0).

Клипперс - Финикс 115:117 (23:27, 33:36, 35:32, 24:22)

Клипперс: Ленард (27 + 7 подборов), Джордж (23), Зубац (18 + 12 подборов), М-с Моррис (16), Беверли (4) - старт; Грин (10), Уильямс (7 + 6 передач), Джексон (5), Паттерсон (3), Шэмет (2).

Финикс: Букер (35 + 8 передач), Эйтон (19 + 7 подборов), Рубио (18), Бриджес (9), К. Джонсон (8 + 7 подборов) - старт; Шарич (13 + 8 подборов), Пэйн (12), Камински (3), Картер (0).

Индиана - Орландо 120:109 (43:22, 28:28, 21:26, 28:33)

Индиана: Уоррен (32), Тернер (21), Оладипо (13), А. Холидэй (12), Брогдон (12 + 8 передач) - старт; Макконнелл (12), Сэмпсон (8), Дж. Холидэй (5), Самнер (3), Макдермотт (2).

Орландо: Вучевич (24 + 10 подборов), Гордон (20 + 7 подборов), Эннис (12), Фурнье (7), Огастин (2) - старт; Росс (20), Фульц (10), Берч (7 + 7 подборов), Айванду (4), Картер-Уильямс (3).

Майами - Бостон 112:106 (33:28, 30:23, 28:32, 21:23)

Майами: Робинсон (21), Адебайо (21 + 12 подборов), Олиник (15 + 8 передач), Краудер (8), Нанн (4) - старт; Драгич (20), Хирро (11), Игудала (6 + 8 подборов), Джонс (6).

Бостон: Тейтум (23 + 7 подборов), Браун (18 + 10 подборов), Уокер (15), Хэйворд (15 + 7 подборов), Тайс (11) - старт; Кантер (10), Уонамейкер (8), Смарт (3), Оджелей (3), Лэнгфорд (0), Г. Уильямс (0), Р. Уильямс (0).

Портленд - Хьюстон - 110:102 (29:24, 32:32, 25:24, 24:22)

Портленд: Лиллард (21 + 9 подборов + 8 передач), Макколлум (20 + 7 подборов), Нуркич (18 + 19 подборов), Энтони (15 + 11 подборов), Коллинз (8 + 7 подборов) - старт; Трент (16), Уайтсайд (9 + 7 подборов), Саймонс (3).

Хьюстон: Харден (23 + 9 передач), Хауз (17), Уэстбрук (15 + 9 передач), Ковингтон (6 + 8 подборов), Такер (6 + 8 подборов) - старт; Грин (22), Маклемор (8), Риверс (5).

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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