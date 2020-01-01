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НБА: Лейкерс разобрался с Ютой, Торонто сильнее Майами

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за понедельник, 3 августа.
НБА: результаты матчей
НБА: результаты матчей
Getty Images

Майами – Торонто 103:107

Майами: Батлер (16+7 подборов), Краудер (16), Адебайо (10+8 подборов), Робинсон (3), Нанн (2) – старт; Драгич (25+5 потерь), Олиник (17), Хирро (12), Игудала (2), Джонс (0).

Торонто: Ванвлит (36), Сиакам (22), Лаури (14+8 подборов), Ануноби (7), Марк Газоль (6) – старт; Ибака (15), Пауэлл (7), Томас (0), Дэвис (0), Холлис-Джефферсон (0).

Вашингтон – Индиана 100:111

Вашингтон: Брайант (20+11 подборов), Смит (12), Браун (10+7 подборов+8 передач), Хачимура (9+7 подборов+6 передач), Бонга (8) – старт; Робинсон (17), Напьер (16), Вагнер (5), Скофилд (3).

Индиана: Уоррен (34+11 подборов+4 блок-шота), Брогдон (20+7 подборов+6 передач), А. Холидэй (17), Тернер (17+9 подборов), Дж. Холидэй (2+8 подборов) – старт; Сэмпсон (8), Самнер (5), Макконнелл (4), Макдермотт (4).

Оклахома-Сити – Денвер 113:121 OT

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24), Пол (23+8 передач+5 потерь), Галлинари (20), Дорт (10), Адамс (9+10 подборов) – старт; Надер (13), Бэйзли (5), Ноэл (4+7 подборов), Мускала (3), Диалло (2 + 7 подборов), Роберсон (0).

Денвер: Портер (37+12 подборов), Йокич (30+12 подборов+10 передач), Моррис (17), Миллсэп (17), Крэйг (6) – старт; Дозьер (3), Дэниелс (3), Бол (3), Пламли (3), Грант (2).

Новый Орлеан – Мемфис 109:99

Новый Орлеан: Ингрэм (24+7 подборов), Уильямсон (23+7 подборов), Холидэй (15), Болл (7+6 передач), Фэйворс (2+13 подборов) – старт; Редик (16), Харт (15+7 подборов), Мелли (5), Хэйс (2), Джексон (0), Александер-Уокер (0).

Мемфис: Джарен Джексон (22), Брукс (15), Валанчюнас (13+13 подборов+4 блок-шота+5 потерь), Морэнт (11+8 передач), Андерсон (5) – старт; Аллен (17), Кларк (10+8 подборов), Мелтон (3), Толливер (3).

Филадельфия – Сан-Антонио 132:130

Филадельфия: Эмбиид (27+9 подборов), Харрис (25), Ричардсон (19), Милтон (16), Симмонс (8) – старт; Коркмаз (12), Хорфорд (9), Нето (8), Тайбулл (5), Беркс (3).

Сан-Антонио: Дерозан (30), Уайт (20), Мюррей (13), Уокер (5), Пелтль (4) – старт; Гэй (24), Джонсон (15), Миллс (8), Юбэнкс (6+10 подборов), Уизерспун (3), Зеллер (2).

Юта - Лейкерс 108:116

Юта: Митчелл (24), Конли (12+6 передач), Гобер (8+8 подборов), Инглс (5+5 потерь), О'Нил (5+11 подборов) – старт; Мудиай (7), Брэдли (5), Ньянг (4), Кларксон (3), Морган (3).

Лейкерс: Дэвис (34+9 подборов), Джеймс (12+7 передач), Колдуэлл-Поуп (10), Грин (8), Макги (0) – старт; Уэйтерс (7), Ховард (7), Кузма (5), Джей Ар Смит (2), Карузо (1), Кук (0), Дадли (0).

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Теги: НБА, баскетбол, NBA, результаты матчей
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