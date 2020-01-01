НБА: Сакраменто без Леня уступил Орландо, Хьюстон сильнее Милуоки
Бруклин - Вашингтон 118:110 (24:21, 30:33, 29:31, 35:25)
Бруклин: Леверт (34 + 7 подборов), Харрис (27 + 7 подборов), Аллен (22 + 15 подборов), Т. Джонсон (2), Томас (0) - старт; Чиозза (14 + 6 передач), Темпл (9), Луваву-Кабарро (8), Куруц (2).
Вашингтон: Брайант (30 + 13 подборов), Браун (22 + 10 подборов + 8 передач), Хачимура (9), Напьер (5), Бонга (4) - старт; Смит (14), Робинсон (12), Грант (10), Вагнер (2), Пасечник (2).
Бостон - Портленд 128:124 (37:24, 30:24, 27:38, 34:38)
Бостон: Тейтум (34 + 8 передач), Браун (30), Хэйворд (22 + 8 подборов), Уокер (14), Тайс (9) - старт; Кантер (11 + 8 подборов), Смарт (3), Оджелей (3), Г. Уильямс (2), Уонамейкер (0).
Портленд: Лиллард (30 + 16 передач + 5 потерь), Нуркич (30 + 9 подборов), Макколлум (17 + 8 подборов), Энтони (13), Коллинз (6) - старт; Трент (21), Уайтсайд (5), Хезоня (2).
Мемфис - Сан-Антонио 106:108 (25:31, 29:28, 22:26, 30:23)
Мемфис: Морэнт (25 + 9 подборов + 9 передач), Джарен Джексон (21), Брукс (16), Валанчюнас (13 + 11 подборов), Андерсон (8 + 8 передач) - старт; Аллен (15), Кларк (8), Мелтон (0), Джош Джексон (0), Толливер (0).
Сан-Антонио: Мюррей (21 + 10 подборов), Уайт (16 + 7 передач), Дерозан (14 + 7 передач), Уокер (12), Пелтль (6 + 7 подборов) - старт; Гэй (12 + 7 подборов), Миллс (10), Джонсон (9), Юбэнкс (8), Уизерспун (0), Зеллер (0).
Орландо - Сакраменто 132:116 (44:26, 34:28, 35:24, 19:38)
Орландо: Вучевич (23 + 11 подборов), Гордон (22), Огастин (10 + 8 передач), Эннис (8), Фурнье (4) - старт; Росс (25), Фульц (14), Картер-Уильямс (12), Берч (5), Айзек (4), Кларк (3), Айванду (2), Бамба (0).
Сакраменто: Фокс (13), Богданович (12), Барнс (12), Холмс (12), Бьелица (2) - старт; Джайлз (23 + 8 подборов), Хилд (12), Джеффрис (12), Бэйзмор (8), Брюэр (4), Паркер (4), Феррелл (2), Джозеф (0 + 6 передач).
Хьюстон - Милуоки 120:116 (32:29, 30:25, 27:36, 31:26)
Хьюстон: Уэстбрук (31 + 8 передач + 5 потерь), Харден (24 + 7 подборов + 7 передач + 6 перехватов), Хауз (16), Ковингтон (15 + 7 подборов), Такер (11) - старт; Маклемор (9), Грин (9), Риверс (5).
Милуоки: Я. Адетокумбо (36 + 18 подборов + 8 передач), Миддлтон (27 + 12 подборов + 6 потерь), Б. Лопес (23 + 12 подборов), Дивинченцо (9 + 5 потерь), Мэттьюз (3) - старт; Хилл (5), Корвер (5), Марв. Уильямс (4 + 9 подборов), Ильясова (2), Р. Лопес (2), Браун (0), Уилсон (0).
Финикс - Даллас 117:115 (23:35, 37:38, 36:19, 21:23)
Финикс: Букер (30), Рубио (20 + 9 подборов + 7 передач), К. Джонсон (19 + 12 подборов), Эйтон (7 + 8 подборов), Бриджес (4) - старт; Шарич (13 + 8 подборов), Пэйн (10), Камински (8), Картер (6).
Даллас: Дончич (40 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь), Порзингис (30 + 8 подборов + 4 блок-шота), Сет Карри (16), Финни-Смит (5 + 10 подборов), Хардуэй (2 + 10 подборов) - старт; Марьянович (8), Райт (6), Берк (4), Кливленд (2), Клебер (2).
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