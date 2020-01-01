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Лень вновь пропустит матч Сакраменто в НБА

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Украинец пока не готов выступать в матчах своей команды.
Алексей Лень
Алексей Лень
instagram.com/alexlen_25/

Украинский центровой Сакраменто Алексей Лень не сможет помочь своей команде в предстоящем матче НБА против Орландо.

Как сообщает numberfire, причиной такого решения является плохая функциональная готовность украинца к играм. По этой же причине Лень пропустил первый поединок своей команды против Сан-Антонио после рестарта сезона. В том поединке Сакраменто потерпел поражение.

Отметим, что украинец принял участие в 49 играх в нынешнем сезоне и набрал в среднем 8,3 очка, 6,0 подборов и 1,0 передачи.

Напомним, в конце июня Алексей Лень заразился коронавирусом, но он вылечился к возобновлению сезона.

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Теги: баскетбол, НБА, Сакраменто, Сакраменто Кингз, Алексей Лень, NBA
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