Лень вновь пропустит матч Сакраменто в НБА

Украинец пока не готов выступать в матчах своей команды.

Украинский центровой Сакраменто Алексей Лень не сможет помочь своей команде в предстоящем матче НБА против Орландо.

Как сообщает numberfire, причиной такого решения является плохая функциональная готовность украинца к играм. По этой же причине Лень пропустил первый поединок своей команды против Сан-Антонио после рестарта сезона. В том поединке Сакраменто потерпел поражение.

Отметим, что украинец принял участие в 49 играх в нынешнем сезоне и набрал в среднем 8,3 очка, 6,0 подборов и 1,0 передачи.

Напомним, в конце июня Алексей Лень заразился коронавирусом, но он вылечился к возобновлению сезона.