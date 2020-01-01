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НБА: Хьюстон обыграл Бостон, Даллас в овертайме уступил Филадельфии

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Вашему вниманию результаты предсезонных игр, которые состоялись во вторник, 28 июля, в рамках подготовки к рестарту сезона в НБА.
НБА: результаты матчей за вторник, 28 июля
НБА: результаты матчей за вторник, 28 июля
twitter.com/HoustonRockets

30 июля состоится рестарт сезона в НБА, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В преддверии возобновления команды проводят контрольные матчи.

Вашему вниманию результаты поединков, которые состоялись во вторник, 28 июля:

Майами - Мемфис 110:128 (33:41, 19:28, 32:37, 26:22)

Финикс - Торонто 117:106 (35:29, 31:31, 31:26, 20:20)

Индиана - Сан-Антонио 111:118 (32:25, 28:34, 23:31, 28:28)

Портленд - Оклахома-Сити 120:131 (26:30, 24:33, 28:39, 42:29)

Хьюстон - Бостон 137:112 (32:28, 45:32, 34:31, 26:21)

Филадельфия - Даллас 118:115 OT (24:13, 24:26, 26:41, 29:23, 15:12)

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Теги: НБА, баскетбол, результаты матчей, товарищеские матчи, предсезонка, NBA
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