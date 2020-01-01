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НБА: Лейкерс разобрался с Вашингтоном, Милуоки уступил Новому Орлеану

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Вашему вниманию результаты предсезонных игр, которые состоялись в понедельник, 27 июля, в рамках подготовки к рестарту сезона в НБА.
Лейкерс
Лейкерс
twitter.com/SpectrumSN

30 июля состоится рестарт сезона в НБА, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

В преддверии возобновления команды проводят контрольные матчи. Вашему вниманию результаты поединков:

Лейкерс – Вашингтон 123:116 (38:35, 31:30, 37:30, 17:21)

Клипперс – Сакраменто 102:106 (26:22, 26:21, 31:30, 19:33)

Бруклин – Юта 107:112 (19:32, 31:30, 22:22, 35:28)

Денвер – Орландо 110:114 (19:29, 30:31, 32:29, 29:25)

Милуоки – Новый Орлеан 103:124 (30:21, 23:29, 28:40, 22:34)

Вашему вниманию результаты предыдущего игрового дня.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, результаты матчей
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