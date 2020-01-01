НБА: Лейкерс разобрался с Вашингтоном, Милуоки уступил Новому Орлеану
Вашему вниманию результаты предсезонных игр, которые состоялись в понедельник, 27 июля, в рамках подготовки к рестарту сезона в НБА.
30 июля состоится рестарт сезона в НБА, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
В преддверии возобновления команды проводят контрольные матчи. Вашему вниманию результаты поединков:
Лейкерс – Вашингтон 123:116 (38:35, 31:30, 37:30, 17:21)
Клипперс – Сакраменто 102:106 (26:22, 26:21, 31:30, 19:33)
Бруклин – Юта 107:112 (19:32, 31:30, 22:22, 35:28)
Денвер – Орландо 110:114 (19:29, 30:31, 32:29, 29:25)
Милуоки – Новый Орлеан 103:124 (30:21, 23:29, 28:40, 22:34)
Вашему вниманию результаты предыдущего игрового дня.
Полная версия правил