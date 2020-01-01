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НБА: Бостон сильнее Финикса, Хьюстон обыграл Мемфис

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Вашему вниманию результаты предсезонных игр, которые состоялись в воскресенье, 26 июля, в рамках подготовки к рестарту сезона в НБА.
НБА: результаты матчей
НБА: результаты матчей
twitter.com/memgrizz

30 июля состоится рестарт сезона в НБА, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

В преддверии возобновления команды проводят контрольные матчи, с результатами которых мы предлагаем вам ознакомиться.

Оклахома-Сити - Филадельфия 102:97 (26:31, 18:24, 26:26, 32:16)

Бостон - Финикс 117:103 (29:32, 34:27, 31:22, 23:22)

Даллас - Индиана 111:118 (37:26, 27:35, 22:31, 25:26)

Торонто - Портленд 110:104 (25:25, 24:29, 38:21, 23:29)

Мемфис - Хьюстон 104:119 (27:30, 23:29, 37:20, 17:40)

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Теги: баскетбол, НБА, NBA
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