НБА: Бостон сильнее Финикса, Хьюстон обыграл Мемфис
Вашему вниманию результаты предсезонных игр, которые состоялись в воскресенье, 26 июля, в рамках подготовки к рестарту сезона в НБА.
30 июля состоится рестарт сезона в НБА, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
В преддверии возобновления команды проводят контрольные матчи, с результатами которых мы предлагаем вам ознакомиться.
Оклахома-Сити - Филадельфия 102:97 (26:31, 18:24, 26:26, 32:16)
Бостон - Финикс 117:103 (29:32, 34:27, 31:22, 23:22)
Даллас - Индиана 111:118 (37:26, 27:35, 22:31, 25:26)
Торонто - Портленд 110:104 (25:25, 24:29, 38:21, 23:29)
Мемфис - Хьюстон 104:119 (27:30, 23:29, 37:20, 17:40)
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