НБА: Бостон сильнее Финикса, Хьюстон обыграл Мемфис

Вашему вниманию результаты предсезонных игр, которые состоялись в воскресенье, 26 июля, в рамках подготовки к рестарту сезона в НБА.

НБА: результаты матчей twitter.com/memgrizz

30 июля состоится рестарт сезона в НБА, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В преддверии возобновления команды проводят контрольные матчи, с результатами которых мы предлагаем вам ознакомиться. Оклахома-Сити - Филадельфия 102:97 (26:31, 18:24, 26:26, 32:16) Бостон - Финикс 117:103 (29:32, 34:27, 31:22, 23:22) Даллас - Индиана 111:118 (37:26, 27:35, 22:31, 25:26) Торонто - Портленд 110:104 (25:25, 24:29, 38:21, 23:29) Мемфис - Хьюстон 104:119 (27:30, 23:29, 37:20, 17:40)

Александра Колесникова