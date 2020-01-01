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НБА: Лейкерс разобрался с Орландо, Новый Орлеан уничтожил Денвер

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Вашему вниманию результаты предсезонных игр, которые состоялись в субботу, 25 июля, в рамках подготовки к рестарту сезона в НБА.
НБА: результаты дня
НБА: результаты дня
twitter.com/Lakers

Уже 30 июля состоится рестарт сезона в НБА. В преддверии возобновления команды проводят контрольные матчи, с результатами которых мы предлагаем вам ознакомиться.

Орландо – Лейкерс 112:119 (19:35, 28:25, 40:29, 25:30)

Сакраменто – Милуоки 123:131 (33:38, 27:42, 32:29, 31:22)

Юта – Майами 101:99 (28:25, 19:22, 28:26, 26:26)

Сан-Антонио – Бруклин 119:124 (28:25, 29:32, 31:39, 31:28)

Вашингтон – Клипперс 100:105 (24:30, 37:28, 23:18, 16:29)

Новый Орлеан – Денвер 119:104 (33:20, 30:32, 22:23, 34:29)

Вашему вниманию результаты предыдущего игрового дня.

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Теги: NBA, баскетбол, НБА, результаты матчей, товарищеские матчи, контрольные матчи
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