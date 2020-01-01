НБА: Лейкерс разобрался с Орландо, Новый Орлеан уничтожил Денвер

Вашему вниманию результаты предсезонных игр, которые состоялись в субботу, 25 июля, в рамках подготовки к рестарту сезона в НБА.

НБА: результаты дня twitter.com/Lakers

Уже 30 июля состоится рестарт сезона в НБА. В преддверии возобновления команды проводят контрольные матчи, с результатами которых мы предлагаем вам ознакомиться. Орландо – Лейкерс 112:119 (19:35, 28:25, 40:29, 25:30) Сакраменто – Милуоки 123:131 (33:38, 27:42, 32:29, 31:22) Юта – Майами 101:99 (28:25, 19:22, 28:26, 26:26) Сан-Антонио – Бруклин 119:124 (28:25, 29:32, 31:39, 31:28) Вашингтон – Клипперс 100:105 (24:30, 37:28, 23:18, 16:29) Новый Орлеан – Денвер 119:104 (33:20, 30:32, 22:23, 34:29) Вашему вниманию результаты предыдущего игрового дня.

Дима Данец