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Лень впервые попал в заявку после коронавируса

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Украинец просидел всю игру в запасе.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень попал в заявку на контрольный поединок против Милуоки Бакс.

Украинский баскетболист впервые попал в заявку после того, как выздоровел от коронавируса. Отмечается, что калифорнийский клуб уже провел один спарринг с Майами Хит, но украинец не успел набрать форму к тому матчу.

По итогам встречи Сакраменто уступил Милуоки со счетом 123:131, а Лень просидел всю игру на скамейке запасных.

Отметим, что первая игра в NBA после паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса, для Сакраменто состоится 31 июля.

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Теги: Алексей Лень, Сакраменто Кингз, баскетбол, NBA
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