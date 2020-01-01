Лень впервые попал в заявку после коронавируса

Украинец просидел всю игру в запасе.

Центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень попал в заявку на контрольный поединок против Милуоки Бакс.

Украинский баскетболист впервые попал в заявку после того, как выздоровел от коронавируса. Отмечается, что калифорнийский клуб уже провел один спарринг с Майами Хит, но украинец не успел набрать форму к тому матчу.

По итогам встречи Сакраменто уступил Милуоки со счетом 123:131, а Лень просидел всю игру на скамейке запасных.

Отметим, что первая игра в NBA после паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса, для Сакраменто состоится 31 июля.