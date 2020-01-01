НБА: Филадельфия обыграла Мемфис, Хьюстон уступил Торонто

Вашему вниманию результаты предсезонных игр, которые состоялись в пятницу, 24 июля, в рамках подготовки к рестарту сезона в НБА.

НБА: результаты матчей twitter.com/memgrizz

Уже 30 июля состоится рестарт сезона в НБА. В преддверии возобновления команды проводят контрольные матчи, с результатами которых мы предлагаем вам ознакомиться. Филадельфия - Мемфис 90:83 (25:12, 29:16, 18:34, 18:21) Бостон - Оклахома-Сити 84:98 (17:21, 25:26, 19:24, 23:27) Торонто - Хьюстон 94:83 (22:29, 27:20, 23:24, 22:10) Ознакомьтесь также с результатами предыдущего игрового дня.

Александра Колесникова