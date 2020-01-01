НБА не будет учитывать матчи после рестарта при присуждении наград НБА за сезон

Игроки получат равные шансы на получение наград.

Матчи регулярного чемпионата НБА, которые будут доиграны в Орландо, не будут учитываться при присуждении наград по итогам сезона-19/20. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в Twitter.

“Решение об исключении поединков за посев в плей-офф из голосования по наградам гарантирует честный процесс, при котором игроки и тренеры всех 30 команд будут иметь равную возможность получить награду за выступление в регулярном чемпионате“, - сказано в письме, которое лига разослала клубам.

Таким образом, рассматриваться будут матчи, сыгранные до 11 марта. После этого сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

При определении лидеров по статистическим показателям лига будет учитывать матчи, сыгранные после рестарта кампании.

Ранее стал известен календарь матчей НБА.