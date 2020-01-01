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Лень, переболевший коронавирусом, прибыл в Орландо

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Украинцу потребуется пройти еще два теста, по результатам которых он сможет присоединиться к команде.
Алексей Лень
Алексей Лень
instagram.com/alexlen_25/

Центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень прибыл в Орландо (штат Флорида, США), где в скором времени возобновится сезон НБА.

Украинец в конце июня сдал положительный тест на COVID-19, однако, по информации ESPN, он успешно прошел коронавирусный протокол и получил разрешение присоединиться к команде.

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Источник также отмечает, что Леню необходимо пройти два тестирования, и если результат будет отрицательным, ему разрешат тренироваться с командой.

Свой первый матч после рестарта Сакраменто проведет 31 июля. Кроме того, 22-го числа команда проведет товарищеский поединок против Майами.

Ранее сообщалось, что два игрока НБА, приехавшие в Орландо, оказались заражены коронавирусом.

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Теги: баскетбол, НБА, Алексей Лень, Сакраменто Кингз, коронавирус, COVID-19, NBA
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