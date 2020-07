Два игрока НБА, приехавшие в Орландо, оказались заражены коронавирусом

В парке Диснейуорлд в Орландо (штат Флорида, США) должен возобновиться сезон-2019/20 в НБА.

Команды уже начали прибывать в город, где игроки перед отправлением в кампус проходят обязательное тестирование на коронавирус.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей страничке в Twitter, у двух баскетболистов обнаружили COVID-19. Они покинули кампус и находятся дома на самоизоляции.

Sources: Two NBA players have tested positive out of the 322 tested on NBA campus on July 7.