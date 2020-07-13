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Два игрока НБА, приехавшие в Орландо, оказались заражены коронавирусом

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Команды начали прибывать в Орландо, где состоится рестарт сезона.
Два игрока НБА заразились коронавирусом
Два игрока НБА заразились коронавирусом
Getty Images

В парке Диснейуорлд в Орландо (штат Флорида, США) должен возобновиться сезон-2019/20 в НБА.

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Команды уже начали прибывать в город, где игроки перед отправлением в кампус проходят обязательное тестирование на коронавирус.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей страничке в Twitter, у двух баскетболистов обнаружили COVID-19. Они покинули кампус и находятся дома на самоизоляции.

По правилам, принятым в преддверии рестарта, игроки, которые оказались заражены, могут присоединиться к своим командам после того, как дважды сдадут отрицательные тесты.

Стоит отметить, что всего тестирование прошли 322 баскетболиста.

Ранее сообщалось, что игрок Бруклина Торин Принс заразился коронавирусом.

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Теги: баскетбол, НБА, коронавирус, NBA, COVID-19
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