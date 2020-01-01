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Игрок Лейкерс пропустит рестарт сезона из-за перелома

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Рэджон Рондо сломал большой палец руки.
Рэджон Рондо
Рэджон Рондо
Getty Images
Защитник Лос-Анджелес Лейкерс Рэджон Рондо повредил руку на тренировке. Об этом сообщает журналистка ESPN Рэйчел Николс на своей странице в Twitter.
 
У баскетболиста выявили перелом большого пальца правой руки. В ближайшее время он перенесет операцию.
 
Отмечается, что из-за травмы Рондо пропустит от шести до восьми недель и вернется в строй уже в конце первого-начале второго раунда плей-офф.
 
Ранее сообщалось, что Бруклин потерял очередного игрока перед рестартом сезона.
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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Лос-Анджелес Лейкерс, Рэджон Рондо
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