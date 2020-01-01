Игрок Лейкерс пропустит рестарт сезона из-за перелома

Рэджон Рондо сломал большой палец руки.

Защитник Лос-Анджелес Лейкерс Рэджон Рондо повредил руку на тренировке. Об этом сообщает журналистка ESPN Рэйчел Николс на своей странице в Twitter

У баскетболиста выявили перелом большого пальца правой руки. В ближайшее время он перенесет операцию.

Отмечается, что из-за травмы Рондо пропустит от шести до восьми недель и вернется в строй уже в конце первого-начале второго раунда плей-офф.