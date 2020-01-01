Леброн потратил почти 40 миллионов долларов на особняк в Беверли-Хиллз

Звездный баскетболист не пожалел денег на роскошный дом в Калифорнии.

Именитый форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс приобрел себе элитный особняк в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США).

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Площадь новой недвижимости спортсмена составляет 1208 квадратных метров. По информации The Real Deal, поместье принадлежало известной телеведущей Ли Филипп Белл, которая умерла зимой в 91-летнем возрасте.

Последняя цена, которую требовали за этот дом, составляла 39 миллионов долларов.

На территории особняка есть личный теннисный корт, бассейн, несколько ванных комнат, целых семь каминов и множество других удобств.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду стал владельцем самой дорогой квартиры в Лиссабоне.