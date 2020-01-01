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Бывший тренер Леня рассказал о самочувствии Алексея, заболевшего коронавирусом

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Александр Мунтян сомневается, что баскетболист уже победил COVID-19.
Алексей Лень
Алексей Лень
www.instagram.com/alexlen_25/

Тренер молодежных команд Днепра Александр Мунтян рассказал о состоянии здоровья своего бывшего подопечного, центрового Сакраменто Алексея Леня, который сдал позитивный тест на коронавирус.

“Ему принесли много воды, витамин С и сказали: “сиди лечись“. Все очень просто. Сегодня ночью у него брали повторный анализ и по нашему вечеру дадут результат. Видя его симптомы, и то, как он себя чувствует, сомневаюсь, что он будет отрицательным.

Хотя, в принципе, он чувствует себя нормально - никаких суперосложнений нет. Он каждый день на балконе в гостинице занимается дыхательной и физической йогой. Есть насморк, чихает, немного кашляет. Но даже повышенной температуры нет. Слава богу, самочувствие нормальное“, - цитирует специалиста ФБУ.

Ранее Лень рассказал о своем заболевании.

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Теги: футбол, НБА, NBA, Алексей Лень
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