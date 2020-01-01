Три игрока Нового Орлеана сдали положительные тесты на коронавирус

Игроки находятся на самоизоляции и ежедневно проходят тестирование на коронавирус.

Три игрока Нового Орлеана оказались заражены коронавирусом.

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Как сообщает журналист ESPN Эндрю Лопес на своей страничке в Twitter, эту информацию подтвердил вице-президент Пеликанс Дэвид Гриффин, однако он отказался называть имена заболевших.

Положительные тесты были сданы, когда игроки вернулись на тренировочную базу на прошлой неделе. Сейчас баскетболисты находятся на самоизоляции и ежедневно проходят тестирование. В команду им позволят вернуться только после двух отрицательных тестов.

Ранее сообщалось, что в NBA зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом.