Три игрока Нового Орлеана сдали положительные тесты на коронавирус
Игроки находятся на самоизоляции и ежедневно проходят тестирование на коронавирус.
Три игрока Нового Орлеана оказались заражены коронавирусом.
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Как сообщает журналист ESPN Эндрю Лопес на своей страничке в Twitter, эту информацию подтвердил вице-президент Пеликанс Дэвид Гриффин, однако он отказался называть имена заболевших.
Положительные тесты были сданы, когда игроки вернулись на тренировочную базу на прошлой неделе. Сейчас баскетболисты находятся на самоизоляции и ежедневно проходят тестирование. В команду им позволят вернуться только после двух отрицательных тестов.
Ранее сообщалось, что в NBA зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом.
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