Стал известен календарь матчей НБА
Сезон возобновится уже 30 июля.
Национальная баскетбольная ассоциация представила календарь оставшихся матчей регулярного чемпионата, который приостановили в середине марта из-за пандемии коронавируса.
Первым поединком после рестарта сезона станет матч между Ютой и Нью-Орлеаном, который запланирован на 30 июля. В тот же день встретятся Клипперс и Лейкерс.
Вашему вниманию расписание матчей на 31 июля:
Орландо - Бруклин
Мемфис - Портленд
Финикс - Вашингтон
Бостон - Милуоки
Сакраменто - Сан-Антонио
Хьюстон - Даллас
Отметим, что все поединки пройдут в Орландо (штат Флорида, США).
Полная версия правил