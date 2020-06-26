Стал известен календарь матчей НБА

Сезон возобновится уже 30 июля.

Национальная баскетбольная ассоциация представила календарь оставшихся матчей регулярного чемпионата, который приостановили в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Первым поединком после рестарта сезона станет матч между Ютой и Нью-Орлеаном, который запланирован на 30 июля. В тот же день встретятся Клипперс и Лейкерс.

Вашему вниманию расписание матчей на 31 июля:

Орландо - Бруклин

Мемфис - Портленд

Финикс - Вашингтон

Бостон - Милуоки

Сакраменто - Сан-Антонио

Хьюстон - Даллас

Отметим, что все поединки пройдут в Орландо (штат Флорида, США).