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В NBA зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом

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Все игроки ушли на самоизоляцию.
НБА
НБА
Getty Images

Руководство НБА сообщило о том, что у 16 баскетболистов был выявлен коронавирус.

Как информирует источник, 302 спортсмена сдали тест на Covid-19, по итого которого был выявлен вирус у некоторых игроков команд. Имена заразившихся неизвестны.

Отмечается, что все зараженные баскетболисты ушли на принудительную самоизоляцию и смогут вернуться к тренировкам только после решения со стороны медперсонала лиги.

Ранее сообщалось, что Лень сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, сезон-2019/20 НБА возобновится 30 июля в Орландо.

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Теги: НБА, NBA, баскетбол, коронавирус
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