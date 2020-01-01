В NBA зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом

Все игроки ушли на самоизоляцию.

Руководство НБА сообщило о том, что у 16 баскетболистов был выявлен коронавирус.

Как информирует источник, 302 спортсмена сдали тест на Covid-19, по итого которого был выявлен вирус у некоторых игроков команд. Имена заразившихся неизвестны.

Отмечается, что все зараженные баскетболисты ушли на принудительную самоизоляцию и смогут вернуться к тренировкам только после решения со стороны медперсонала лиги.

Ранее сообщалось, что Лень сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, сезон-2019/20 НБА возобновится 30 июля в Орландо.