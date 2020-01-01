Лень: Жду, когда вылечусь и присоединюсь к команде

Украинец прокомментировал новость о том, что он заразился COVID-19.

Украинский центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень высказался по поводу того, что он заболел коронавирусом.

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"Вчера я прошел тестирование в Сакраменто, которое оказалось положительным на COVID-19. Я хочу поблагодарить Сакраменто Кингз, за их большую заботу и саму НБА за внедрение протоколов, позволяющих мне узнать об этом на ранней стадии.

Я сразу же отправился на самоизоляцию и с нетерпением жду, когда вылечусь и смогу присоединиться к своим товарищам по команде в борьбе за плей-офф", - написал Лень в Stories в Instagram.

Stories Алексея Леня в Instagram instagram.com/alexlen_25/

Ранее сообщалось, что игрок Индианы Малкольм Брогдон сдал положительный тест на коронавирус.