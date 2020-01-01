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Лень сдал положительный тест на коронавирус

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Украинец, выступающий в НБА за Сакраменто, заразился COVID-19.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Центровой Сакраменто Кингз и сборной Украины Алексей Лень сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает ESPN.

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Украинец сдал тест в рамках подготовки к возобновлению сезона в НБА, где первым этапом является проверка всех игроков на COVID-19. Лень прошел тестирование во вторник, и его результат оказался положительным.

По информации источника, помимо Леня еще два баскетболиста из Сакраменто оказались заражены коронавирусом - Бадди Хилд и Джабари Паркер.

Ранее сообщалось, что игрок Индианы Малколм Брогдон заразился коронавирусом.

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Теги: НБА, баскетбол, Алексей Лень, Сакраменто Кингз, коронавирус, NBA, COVID-19
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