Игрок Индианы заразился коронавирусом

Малкольм Брогдон сдал положительный тест на COVID-19.

Игрок Индианы Малкольм Брогдон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил журналист Шэмс Чарания на своей странице в Twitter.

“У меня все хорошо, я чувствую себя неплохо и прогрессирую. Планирую присоединиться к своим товарищам по команде в Орландо для возобновления сезона НБА и плей-офф“, - отметил баскетболист.

Интересно, что в Сеть попала фотография Брогдона на митинге. Возможно, что именно несоблюдение карантина стало причиной заражения американца.

Ранее НБА официально утвердила план возобновления сезона.