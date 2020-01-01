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Игрок Индианы заразился коронавирусом

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Малкольм Брогдон сдал положительный тест на COVID-19.
Малкольм Брогдон
Малкольм Брогдон
Getty Images

Игрок Индианы Малкольм Брогдон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил журналист Шэмс Чарания на своей странице в Twitter.

“У меня все хорошо, я чувствую себя неплохо и прогрессирую. Планирую присоединиться к своим товарищам по команде в Орландо для возобновления сезона НБА и плей-офф“, - отметил баскетболист.

Интересно, что в Сеть попала фотография Брогдона на митинге. Возможно, что именно несоблюдение карантина стало причиной заражения американца.

Ранее НБА официально утвердила план возобновления сезона.

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Теги: футбол, НБА, NBA, Малкольм Брогдон, Индиана
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