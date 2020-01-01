Гобер - о коронавирусе: Обоняние еще полностью не восстановилось

Француз рассказал о состоянии здоровья.

Центровой Юты Руди Гобер рассказал о восстановлении после заражения COVID-19.

“Вкус вернулся, но обоняние еще не восстановилось на 100%. Могу чувствовать запахи, но только вблизи.

Говорил со специалистами, они сказали, что восстановление может занять до года“, - цитирует Гобера L’Equipe.

Отметим, что Гобер стал первым представителем НБА, у котрого диагностировали опасное заболевание.