НБА официально утвердила план возобновления сезона

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации совместно с профсоюзом игроков официально утвердили изменения в новом коллективном договоре, что поспособствует возобновлению сезона-2019/20.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей страничке в Twitter, после перерыва из-за коронавируса сыграют только 22 команды из 30-ти. Они проведут по 8 матчей. Также отмечается, что у команд будет 7 дней, чтобы заменить игрока, у которого обнаружат COVID-19.

As expected, NBA and NBPA have finalized terms of the revised CBA for the Orlando restart, sources tell ESPN. All items in Saturday’s league memo to teams are agreed upon. Transaction window starts at noon.