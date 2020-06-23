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НБА официально утвердила план возобновления сезона

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Чемпионат должны возобновить 30 июля в Орландо.
НБА утвердила план возобновления сезона
НБА утвердила план возобновления сезона
Getty Images

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации совместно с профсоюзом игроков официально утвердили изменения в новом коллективном договоре, что поспособствует возобновлению сезона-2019/20.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей страничке в Twitter, после перерыва из-за коронавируса сыграют только 22 команды из 30-ти. Они проведут по 8 матчей. Также отмечается, что у команд будет 7 дней, чтобы заменить игрока, у которого обнаружат COVID-19.

Кроме того, источник отметил, что в 12:00 по североамериканскому восточному времени откроется трансферное окно, и все 30 команд лиги смогут подписывать новые контракты.

Ранее сообщалось, что форвард Бруклина Кевин Дюрант пропустит конец сезона.

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Теги: баскетбол, НБА
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