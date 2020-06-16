Стали известны подробности возобновления сезона в НБА

Рестарт сезона планируется на 30 июля.

Известный портал The Athletic опубликовал детальный план возобновления сезона-2019/20 в НБА.

Как сообщает источник, лига проведет шесть этапов в преддверии возобновления сезона, которые состоятся с 12 июня по 29 июля. Матчи же проведут с 30 июля по 13 октября в Орландо (штат Флорида, США).

Первый этап (12 - 22 июня). На этой стадии игроки вернутся в города базирования клубов, где будут проводить индивидуальные тренировки. Отмечается, что баскетболисты должны будут находиться дома и покидать свои жилища они не смогут без крайней необходимости.

Второй этап (23 - 30 июня). Игроки и персонал клубов пройдут обязательное тестирование на коронавирус.

Третий этап (1 - 11 июля). Групповые тренировки будут по-прежнему запрещены, а в зале одновременно смогут находиться до восьми человек.

Четвертый этап (7 - 21 июля). Этот этап разделен на две части:

4А (7 - 11 июля). Команды заселят в трех гостиницах в Диснейуорлде, в делегацию от каждого клуба войдут до 35 человек.

4В (11 - 21 июля). Возобновление командных тренировок, а также всем игрокам позволят совместно проводить время.

Пятый этап (22 - 29 июля). Все команды проведут по три выставочных матча против тех клубов, которые размещены в том же отеле.

Шестой этап (30 июля - 13 октября). Старт регулярного сезона - команды сыграют по восемь матчей для определения участников плей-офф. После вылета команда сразу покидает кампус НБА, а оставшиеся клубы смогут забронировать до 17 номеров для гостей, номера которым оплатят сами игроки.

Также отмечается, что баскетболисты, которые не собираются принимать участие в возобновлении сезона, обязаны известить об этом клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч из их зарплаты будут вычитать 1/92,6 часть оклада.

Ранее сообщалось, что следующий сезон НБА может пройти без зрителей.