Скончался основатель Портленда

Гарри Гликман умер на 97-м году жизни.

Основатель Портленд Трэйл Блэйзерс Гарри Гликман скончался на 97-м году жизни, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Функционера не стало 10 июня.

The father of professional sports in Oregon, a true Trail Blazer.



We will miss you, Harry ❤️ pic.twitter.com/FaHj4yzMbO — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 11, 2020

Отметим, что в 1977 году Гликман был генеральным менеджером Портленда, который завоевал единственное чемпионство в истории клуба.

Ранее скончался легендарный тренер Юты.