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Скончался основатель Портленда

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Гарри Гликман умер на 97-м году жизни.
Гарри Гликман
Гарри Гликман
nba.com/blazers/

Основатель Портленд Трэйл Блэйзерс Гарри Гликман скончался на 97-м году жизни, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Функционера не стало 10 июня.

Отметим, что в 1977 году Гликман был генеральным менеджером Портленда, который завоевал единственное чемпионство в истории клуба.

Ранее скончался легендарный тренер Юты.

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Теги: Гарри Гликман, Портленд Трэйл Блэйзерс, НБА, NBA, баскетбол, смерть, трагедия
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