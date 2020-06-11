Скончался основатель Портленда
Гарри Гликман умер на 97-м году жизни.
Основатель Портленд Трэйл Блэйзерс Гарри Гликман скончался на 97-м году жизни, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Функционера не стало 10 июня.
The father of professional sports in Oregon, a true Trail Blazer.— Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 11, 2020
We will miss you, Harry ❤️ pic.twitter.com/FaHj4yzMbO
Отметим, что в 1977 году Гликман был генеральным менеджером Портленда, который завоевал единственное чемпионство в истории клуба.
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