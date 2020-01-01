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Финальная серия НБА может начаться в сентябре

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Предварительной датой старта финальной серии плей-офф называют 30 сентярбя.
Стало известно, когда НБА планирует начать финальную серию
Стало известно, когда НБА планирует начать финальную серию
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация работает над графиком возобновления сезона.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей страничке в Twitter, в НБА определились с предварительной датой начала финальной серии плей-офф. Ожидается, что финальная часть турнира начнется 30 сентября.

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По предварительному плану, дополнительный турнир за восьмое место в конференции проведут 16-17 августа, а первый раунд плей-офф состоится 18 августа.

Второй раунд планируют начать 1 сентября, а 15 сентября рассчитывают провести финалы конференций.

Напомним, сезон в НБА собираются возобновить 31 июля с участием 22 команд. Проходить матчи будут в Орландо (штат Флорида, США) при пустых трибунах.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA
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