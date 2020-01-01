Финальная серия НБА может начаться в сентябре

Предварительной датой старта финальной серии плей-офф называют 30 сентярбя.

Национальная баскетбольная ассоциация работает над графиком возобновления сезона.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей страничке в Twitter, в НБА определились с предварительной датой начала финальной серии плей-офф. Ожидается, что финальная часть турнира начнется 30 сентября.

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По предварительному плану, дополнительный турнир за восьмое место в конференции проведут 16-17 августа, а первый раунд плей-офф состоится 18 августа.

Второй раунд планируют начать 1 сентября, а 15 сентября рассчитывают провести финалы конференций.

Напомним, сезон в НБА собираются возобновить 31 июля с участием 22 команд. Проходить матчи будут в Орландо (штат Флорида, США) при пустых трибунах.