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Дюрант пропустит конец сезона

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Баскетболист не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Форвард Бруклина Кевин Дюрант подтвердил, что не сможет выйти не паркет в этом сезоне.

“Я не смогу выдержать такую высокую интенсивность после возобновления чемпионата, я еще не готов к такому. Зато у меня появился шанс лучше подготовиться к следующему сезону.

Да, мой сезон точно закончен. Изначально я вообще планировал пропустить этот сезон“, - цитирует Дюранта ESPN.

Напомним, в финальной серии плей-офф сезона-2018/19 Дюрант получил травму аххила.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Кевин Дюрант
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