Баскетболист не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Форвард Бруклина Кевин Дюрант подтвердил, что не сможет выйти не паркет в этом сезоне.

“Я не смогу выдержать такую высокую интенсивность после возобновления чемпионата, я еще не готов к такому. Зато у меня появился шанс лучше подготовиться к следующему сезону.

Да, мой сезон точно закончен. Изначально я вообще планировал пропустить этот сезон“, - цитирует Дюранта ESPN.

Напомним, в финальной серии плей-офф сезона-2018/19 Дюрант получил травму аххила.