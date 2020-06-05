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Джордан пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом

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Средства будут отправлены организациям.
Майкл Джордан
Майкл Джордан
Getty Images

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан пожертвует 100 миллионов долларов организациям, которые борются за расовое равенство и социальной справедливости, об этом сообщает компания Jordan в Twitter.

Все средства будут перечислены организациям на протяжении 10 лет.

“Black Lives Matter. Это не спорное утверждение. До тех пор, пока укоренившийся расизм не исчезнет с лица земли, мы будем стремиться защищать и улучшать жизнь чернокожих людей“, - говорится в заявлении.

Напомним, что Майкл Джордан - лучший игрок в истории НБА.

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Теги: Майкл Джордан, вне игры, пожертвование
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