Джордан пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан пожертвует 100 миллионов долларов организациям, которые борются за расовое равенство и социальной справедливости, об этом сообщает компания Jordan в Twitter.

Все средства будут перечислены организациям на протяжении 10 лет.

“Black Lives Matter. Это не спорное утверждение. До тех пор, пока укоренившийся расизм не исчезнет с лица земли, мы будем стремиться защищать и улучшать жизнь чернокожих людей“, - говорится в заявлении.

Black lives matter. This isn't a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ